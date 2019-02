El Barça, amb un ull a la Lliga i l'altre a la Copa

Aquest dimecres (18.30 h), el Miniestadi acollirà el duel de la 21a jornada de la Lliga Iberdrola, en què el Barça intentarà seguir la persecució de l'Atlètic de Madrid, líder amb tres punts més que les blaugranes. Per fer-ho, el Barça haurà de superar l'Sporting de Huelva, que arriba a Barcelona situat a la part baixa de la classificació. El conjunt blaugrana hi arriba amb la moral reforçada després de guanyar a domicili el Rayo Vallecano (0-3), encadenar quatre victòries consecutives a la Lliga i consolidar-se en la segona posició amb 54 punts.

Les de Lluís Cortés, a més, van poder donar descans a la segona part a algunes de les jugadores que acumulen més minuts, després d'enllestir la cita contra les madrilenyes abans d'arribar al descans, on el marcador ja reflectia un contundent 0 a 3. Això va permetre fer unes rotacions molt necessàries per encarar una setmana intensa que finalitzarà aquest diumenge amb una apassionant semifinal de Copa, precisament, contra l'Atlètic de Madrid. Un dels recanvis va possibilitar veure el debut, amb gol als 10 segons, d'Asisat Oshoala, la nova incorporació blaugrana que va deixar bones sensacions per ser una alternativa més a la punta d'atac.

En el duel d'aquest dimecres, el Barça no podrà comptar amb la brasilera Andressa Alves, que va ser expulsada en l'últim partit per reaccionar de males maneres a un incident polèmic, relacionat amb un insult racista propiciat per una jugadora madrilenya, però que el Rayo Vallecano es va afanyar a desmentir. Tant Cortés com la capitana de l'equip, Vicky Losada, han explicat a la prèvia del partit que es tracta d'un moment difícil pel rebombori que s'ha muntat, sobretot a les xarxes socials, però que donen ple suport a la seva companya: "El tema és seriós i s'ha de tractar internament com ja s'està fent", ha conclòs Losada.

🎙 Així el tècnic @Llcortes14 i la capitana Vicky Losada han donat per tancat el capítol succeït a Vallecas abans de rebre l'Sporting Huelva #FCBFemeni pic.twitter.com/yrBd0YKlxf — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 12 de febrer de 2019

Allunyar-se del descens

L'Espanyol, per la seva part, ha viatjat fins a les illes Canàries per enfrontar-se al Granadilla Tenerife (19.30h), on intentarà aconseguir una victòria per escapar-se de la part baixa de la taula. Les blanc-i-blaves, a només dos punts del descens, venen de deixar escapar dos punts de la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra el Màlaga, el penúltim classificat, en el debut del nou tècnic Salvador Jaspe després de la dimissió de Joan Bacardit.

El nou tècnic tornarà a apostar pel 4-4-2 per donar consistència al sistema defensiu i amb la intenció de ser més efectives de cara a porteria, ja que són l'equip que menys gols ha aconseguit de les 20 jornades disputades.