Mourinho: "Vaig decidir anar al Madrid després de la semifinal del 2010 contra el Barça”

"Si hagués tornat a Milà després de la final al Santiago Bernabéu, amb els aficionats corejant el meu nom, potser no me n'hauria anat de l'Inter. Jo encara no havia signat amb el Madrid. Els que diuen que un delegat del Madrid va venir al nostre hotel abans de la final [guanyada contra el Bayern Munic] diuen una ximpleria". José Mourinho, actual tècnic del Tottenham, ha parlat en aquests termes del seu fitxatge pel Reial Madrid en una entrevista amb el diari italià La Gazzetta dello Sport.

"Jo volia anar a Madrid. Ja em volien des de l'any anterior. L'hi vaig proposar al president Massimo Moratti, però ell em va convèncer de quedar-me. I al Madrid ja li havia dit que no quan era al Chelsea. No li pots dir que no tres vegades al Madrid", ha afegit.

Els aspersors al Camp Nou

Mourinho va fer història la temporada 2009-2010, després de guanyar-ho tot amb l'Inter, incloent-hi una Champions que l'afició milanesa esperava des del 1965. En el camí cap a la final al Santiago Bernabéu, l'Inter va eliminar al Barça de Pep Guardiola, campió de tot, amb una prova de superació al Camp Nou a la semifinal de tornada. Després de guanyar aquell partit, Mourinho va decidir que acceptaria fitxar pel Reial Madrid.

"La decisió la vaig prendre després de la segona semifinal amb el Barcelona, perquè sabia que guanyaríem la Champions. A Moratti l'hi havia fet entendre. Les paraules no eren necessàries, es va notar per com ens vam abraçar al camp després de la final de Madrid. Moratti em va dir que després d'allò tenia dret a anar-me'n. Era el dret a fer el que volia, però a ser feliç. De fet, vaig ser més feliç a Milà que a Madrid", afirma el portuguès.

L'etapa madridista de Mourinho va durar de 2010 a 2013 i va acabar amb una lliga espanyola, una Copa del Rei i una Supercopa. Va fregar tres vegades la final de la Lliga de Campions, però es va rendir els tres cops a semifinals, davant el Barça, el Bayern Munic i el Borussia Dortmund.

El canvi d'Ibra per Eto'o: "Me'n vaig per guanyar la Champions"

En la llarga entrevista, Mourinho també va repassar un moment clau en la creació de la plantilla de l'Inter que va guanyar el triplet el 2010. L'estiu del 2009 el suec Zlatan Ibrahimovic va deixar el quadre milanès per anar a Barcelona i el camerunès Samuel Eto'o va fer el camí invers.

"Els problemes van començar aquell estiu en un amistós contra el Chelsea. Els diaris portaven dies dient «Ibra va al Barça», «Ibra no va al Barça». Aquell dia ell va jugar 45 minuts, perquè és un autèntic professional. Però al vestidor ens va dir que se n'anava a Barcelona i que hi anava a guanyar la Champions". Mourinho va haver de reaccionar. "Els meus col·laboradors estaven destrossats, deien que sense ell seria impossible guanyar la Champions, i els companys tampoc volien perdre'l. Jo estava preocupat, però al final vaig dir: «Potser tu te'n vas i la Lliga de Campions la guanyarem nosaltres». Va ser una bogeria, però al vestidor va canviar l'ambient", conclou.