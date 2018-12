La sub17 femenina fa història i es proclama campiona del món a l'Uruguai

Són campiones del món. Ni plata, ni bronze. Or. La selecció espanyola femenina per fi ha pogut trencar el malefici que, fins ara, l'havia privat del màxim èxit en un Mundial i aquest dissabte de matinada ha aixecat la copa, després de vèncer en la final a Mèxic per 2-1. Els dos gols els ha marcat la blaugrana Claudia Pina, que ha encarrilat el triomf a la primera meitat, amb dues grans accions de rematadora a l'àrea. Una diana de Denise Castro a la mitja hora ha afegit emoció al duel, que ha avançat fins als minuts finals amb nervis i tensió.

Espanya ha tingut ocasions per estalviar-se el patiment, però la bona primera meitat no ha rebut el premi de més gols d'avantatge. Veure's a un gol de la pròrroga ha anat animant les mexicanes, que han igualat les forces a la represa a cop de coratge i verticalitat. Tot i així, l'equip de Mónica Vergara s'ha quedat sense cap gran acció que posés en perill la porteria de Cata Coll.

El combinat de Toña Is, sobri al darrere, amb l'amenaça a dalt d'Eva Navarro i l'omnipresència de Claudia Pina, ha resistit als minuts de caos que s'anaven apoderant del partit i ha pogut frustrar els últims atacs directes de Mèxic. Al final, crit d'alegria i una muntanya d'abraçades a l'estadi Charrúa de Montevideo.

El triomf al Mundial sub17 d'Uruguai arrodoneix un 2018 d'ensomni per a la selecció espanyola, que a l'estiu també celebrava el subcampionat en categoria sub-20 a França. Uns mesos abans, Espanya s'havia proclamat campionat d'Europa en sub17 i sub19.

Entre les campiones hi ha tres catalanes. A banda de Claudia Pina, també hi ha Jana Fernández i Ainhoa Marín. L'última, però, no ha pogut celebrar l'or amb les companyes perquè una lesió al turmell la va fer tornar abans d'hora a Barcelona.