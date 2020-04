Diners de l'Aràbia Saudita convertiran el Newcastle en l'equip més ric de la Premier

Un fons d'inversió pública de l'Aràbia Saudita, encapçalat per Iàssir al-Rumayyan, està a punt de tancar la compra del Newcastle United, en un moviment que convertirà l'equip anglès en el més ric de la Premier League. L'operació està molt encarrilada i, segons publica el Daily Mail, es podria tancar definitivament en les pròximes hores perquè els nous propietaris saudites ja han fet un dipòsit per reservar el canvi de poder, que apartarà Mike Ashley del control de l'entitat. Haurà de ser la Premier la que ho validi oficialment, quan s'hagin llegit el document de més de 350 pàgines que han enviat els nous propietaris.

En els seus plans, calculen destinar més de 200 milions de lliures en fitxatges i infraestructures de manera immediata, i miren ambiciosament cap a la Champions, amb inversions en etapes de tres anys.

