Els organismes de seguretat alemanys temen que hi hagi violència islamista durant el Mundial de Rússia

L'Oficina Federal Criminal alemanya (BKA), segons un informe al qual ha tingut accés el diari ' Bild', creu que hi ha perill que hi hagi violència islamista durant el campionat mundial de Rússia. L'informe, segons el diari citat, assenyala que les organitzacions islamistes tenen estructures muntades en diverses parts de Rússia i que a més hi ha molts combatents de l'organització terrorista Estat Islàmic que són d'origen rus.

La participació russa a la guerra de Síria fa que el país estigui en el punt de mira d'Estat Islàmic que des 2017 ha inclòs amenaces contra el mundial en els seus actes de propaganda. Així, per exemple, han mostrat imatges en què estrelles com Neymar, Messi o Cristiano Ronaldo són executats.

Un altre perill que també assenyala la BKA en el seu informe és el dels 'hooligans' que a Rússia són especialment violents i que ja han anunciat la seva intenció de convertir el campionat del món en un festival de violència. A més, continua el diari, els serveis secrets russos han informat d'una samarreta venuda a Alemanya amb la inscripció "Aquesta vegada arribarem a l'estiu", el que es considera que és una al·lusió dels ultres alemanys a l'intent d'invasió de Rússia per part de les tropes nazis l'any 1941.