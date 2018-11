Els organitzadors del Girona-Barça de Miami demanen el suport de l'afició

La disputa del Girona-Barça del mes de gener segueix sent un misteri. Segons va anunciar el president de la Lliga, Javier Tebas, la intenció és que la pilota rodés a Miami com a resultat d'un acord de l'organització per internacionalitzar el futbol espanyol. Aquesta iniciativa va anar de la mà de la multinacional Relevent, que seria l'encarregada de gestionar la logística i l'escenari del derbi català.

Davant d'aquesta incertesa, l'empresa ha iniciat una recollida de signatures per pressionar els responsables de prendre la decisió final. "La Lliga, la millor competició de futbol del món, està intentant portar un partit del calendari als Estats Units per primera vegada, però necessitem la teva ajuda perquè això sigui realitat", explica Relevent a través d'un escrit.

You might have heard that the Spanish soccer league is trying to bring a regular season game between @FCBarcelona and @GironaFC to Miami, a move opposed by players and the Spanish soccer federation. Now, the would-be organizers have started a petition. cc: @sidlowe pic.twitter.com/FFIDx8SHRT