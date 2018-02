L'orgull de Lezama deixa un petit premi per al Barça femení

El Barça femení tancarà la jornada 19 com a líder solitari de la Lliga Iberdrola, després de veure com l'Atlètic de Madrid ha empatat a dos davant l'Athletic a Lezama. Les blaugranes van guanyar el Santa Teresa a Badajoz, ahir dissabte, i tenen ara un lleuger avantatge de dos punts al capdavant de la classificació.

Les matalasseres s'han avançat en el marcador al minut 6, amb un gol de Ludmila da Silva. Les coses rutllaven per a les madrilenyes, absolutament dominadores del xoc a l'inici. Esther González, després d'una genialitat de Sonia Bermúdez en la centrada, ha fet el 0-2 que feia pensar en què es pogués repetir una golejada com a la primera volta.

Però al segon temps, l'Athletic ha tret l'orgull i ha retocat l'esquema per deixar de patir en cada combinació ofensiva de l'Atlètic de Madrid. Amb dues extrems obertes i, sobretot, amb una inspirada Lucía García, ha canviat la dinàmica i ha començat a tenir ocasions. Yulema Corres ha fallat la primera però Nekane Díaz, poc després, ha retallat diferències en recollir una pilota al segon pal. L'Athletic fins i tot ha disposat d'un penal per empatar, però Maite Oroz l'ha resolt a les mans de Lola Gallardo. La portera matalassera, minuts més tard, no ha pogut fer res en un llançament de falta d'Erika Vázquez, que posava el 2-2 en el marcador.

L'Atlètic de Madrid, veient que se li escapava el colideratge, ha apretat al final i ha disposat de diverses bones arribades, però, en la millor ocasió, el travesser ha repel·lit el xut de Silvia Meseguer per frustrar l'intent de 2-3.

L'Espanyol, a dos punts de la Copa

D'altra banda, a Vallecas, l'Espanyol ha sigut capaç d'empatar a un contra el Rayo. Núria Garrote ha avançat les periquites en el marcador, però Paula Andújar ha tornat a deixar les coses igualades. Amb el punt sumat, l'equip blanc-i-blau ja suma 23 a la classificació i és novè, dos punts per sota de la Copa de la Reina, que marca un Madrid CFF que ha perdut 3-0 davant la Reial Societat.