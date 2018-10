Els partits dels internacionals del Barça, l'Espanyol i el Girona

Yassine Bounou: Marroc-Comores, fase de grups de classificació per a la Copa d'Àfrica, dissabte 13 (20 h, Stade Said Mohamed Cheikh, Mitsamiouli); Marroc-Camerun, fase de grups de classificació per a la Copa d'Àfrica, dimarts 16 (horari i estadi per determinar).