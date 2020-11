Duels exigents per als onze blaugranes que viatgen amb les seleccions

El covid-19 no serà l’única amenaça per als de Ronald Koeman de cara al dur enfrontament contra l’Atlètic de Madrid de la pròxima jornada de Lliga (21 de novembre). Fins a 11 blaugranes es repartiran pel món defensant els colors de les seves respectives seleccions nacionals, i, en alguns casos, ho faran davant de combinats exigents que poden posar en perill la seva integritat física. Els jugadors europeus disputaran fins a tres partits, un d'amistós i dos de la Lliga de les Nacions, però els americans Leo Messi i Sergiño Dest només tenen dos compromisos en aquesta aturada. Després d'afegir la baixa d’Ansu Fati durant quatre mesos a les ja conegudes de Coutinho i Araújo, a can Barça preocupa la possibilitat que en els pròxims deu dies s’ompli d’algun nom més la infermeria.

De tots, n'hi ha un per sobre de qualsevol altre que només de pensar que pot passar-li alguna cosa provoca taquicàrdies, el de Leo Messi. A priori, l’argentí s’enfronta a rivals assequibles, el Paraguai i el Perú, però sabent que participarà els 90 minuts de les dues disputes, i tenint en compte com se les gasten a l’Amèrica del Sud, les cites amb la selecció de Messi provocaran més d’un malson a la Ciutat Comtal. Els culers de Luis Enrique, Sergi Roberto i Busquets combatran contra seleccions molt potents. Els Països Baixos de Frenkie de Jong, Suïssa i Alemanya. El neerlandès, a més, se les veurà amb Pjanic en el seu duel contra Bòsnia. Per la seva banda, els campions del món Lenglet i Griezmann s’enfronten a la campiona d’Europa, la selecció de Portugal de Trincao. Una de les bones notícies de la nova campanya, Pedri, anirà amb la sub-21 juntament amb Riqui Puig per disputar els partits de classificació per a l’Eurocopa del 2021 davant de les Illes Fèroe i el Kazakhstan.

El que més preocupa, però, tant a barcelonistes com a matalassers, és el poc temps que tindran tots dos conjunts per preparar el matx del 21 de novembre al Wanda Metropolitano. Només dues seran les sessions d’entrenament de què disposaran Koeman i Simeone de cara a la transcendental jornada. Els madrilenys, a més, tenen fins a 14 efectius del primer equip amb les seleccions nacionals. La seva parella atacant tindrà els duels més complicats: Joao Félix, davant de França i Croàcia, i els uruguaians Suárez, Giménez i Torreira, davant Colòmbia i el Brasil dels seus companys Lodi i Felipe.