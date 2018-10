El pitjor escenari en el pitjor moment

La falta d’especialistes a l’eix de la defensa, sense Umtiti i amb Vermaelen amb molèsties, se li concentra al Barça, aparentment, en el pitjor moment del calendari. Dissabte el Camp Nou rebrà l’actual líder de la Lliga i, més enllà de la circumstancialitat d’aquesta classificació, és l’equip que està més en forma del campionat. El Sevilla de Pablo Machín és l’únic que ha guanyat els últims quatre partits i en l’últim mes ha marcat el doble de gols que el Barça. Part d’aquest èxit ofensiu passa pel moment de forma d’André Silva, autor del 39% dels gols del seu equip.

Amb set dianes és un dels millors atacants d’aquest inici de curs, per darrere de Cristhian Stuani però per davant de clàssics com Leo Messi, Iago Aspas i Karim Benzema. “Tinc molt clar el tipus de davanter que vull als meus equips”, deia Pablo Machín en una entrevista a l’ARA aquests dies. L’entrenador busca un 9 rematador, un 9 referencial, i li garanteix ocasions de gol a través d’un estil de joc que potencia les centrades a l’àrea, un art per al qual Jesús Navas sembla haver rejovenit.

Amb tot, l’estat de confiança i punteria d’André Silva és altíssim ara mateix, i ho va tornar a constatar en el partit de la selecció de Portugal contra Polònia, en què va obrir la llauna per al seu equip en el triomf per 2-3. Sense Cristiano Ronaldo, ell va assumir els galons al centre de l’atac portuguès. Aquest diumenge tornarà a tenir una oportunitat per marcar, contra Escòcia (18 h).

L’altre artífex del moment dolç que viu el Sevilla de mig camp endavant és Wissam Ben Yedder. El mitjapunta francès, amb 5 gols en aquest tram inicial de la temporada, també ha contribuït en més d’una quarta part dels gols de l’equip, i ha sigut un dels retocs d’èxit de Machín per corregir la inestabilitat de les primeres jornades. No ha jugat amb França i estarà centrat en la preparació d’un partit que a Sevilla s’agafa amb més ganes, si fa, després de la Supercopa de l’estiu a Tànger.

Amb Ben Yedder hi hauria d’haver el Mudo Vázquez, que ha vist premiat el seu gran moment de forma amb la convocatòria amb l’Argentina, amb qui no va anar al Mundial de Rússia. Dijous va ser titular amb l’ albiceleste en el triomf contra l’Iraq i dimarts juguen contra el Brasil a l’Aràbia Saudita.

La clau del bon moment del Sevilla

Però, a banda dels gols, el secret del moment poderós del Sevilla és la seva consistència defensiva sobre la idea inamovible de Machín i els tres centrals, en què Sergi Gómez sembla intocable. Un dels que més està destacant en aquest compromís defensiu és el porter Tomas Vaclik, que ha retornat l’estabilitat sota els pals del Pizjuán. Ahir, el txec va guanyar contra Eslovàquia a la UEFA Nations League.