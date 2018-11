El president de l'Associació de futbolistes: "Aquest any no es jugarà un partit Miami"

El president de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo, ha descartat aquest dimecres que el partit Girona-Barcelona corresponent a la 21 jornada i que la Lliga vol dur a Miami, s'acabi jugant als Estats Units. "L'any vinent, amb un consens per part de tots, sí que pot ser possible", ha afirmat Aganzo.

Després de l'acte d'homenatge als esportistes olímpics de 1980 que s'ha celebrat aquest dimarts a la seu del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Aganzo ha assegurat que, per a adoptar una decisió d'aquest tipus, ha d'existir un "consens entre totes les entitats". "Si algun dia s'ha de jugar fora o no, ho hem de decidir entre tots", ha remarcat. En aquest sentit, el president de l'AFE ha recordat que tant la UEFA, com la FIFA i la Reial Federació Espanyola de Futbol, a més dels futbolistes, són contraris a jugar el Girona-Barça a Miami. "Aquest any no es farà. L'any que ve, amb un consens per part de tots, sí que és possible que es faci", ha insistit.

"Amb això no estic dient que s'hagi de fer l'any vinent", ha afegit, "el que estic dient és que en una decisió tan important com és la de portar un partit a Miami han d'aparèixer moltes parts". "Ara mateix és inviable", ha sentenciat.