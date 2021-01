Un Celta de Vigo en ratxa visita un Madrid amb dubtes

Després de punxar contra l’Elx, el Reial Madrid rep aquest dissabte (21 h, Movistar LaLiga) un Celta de Vigo en ratxa. “No crec que aquest sigui un campionat de dos equips perquè és una Lliga molt oberta i això és maco. És veritat que es parla molt de l’Atlètic de Madrid ara perquè són primers, però la Lliga serà oberta fins al final, com sempre”, ha analitzat Zinedine Zidane, entrenador de l’equip blanc.

El Madrid té 33 punts, dos menys que un Atlètic de Madrid (35) que ha disputat dos partits menys. El Barça, que té un partit pendent, acumula 25 punts.

"El Celta és un equip que està jugant molt bé i que ve de guanyar sis dels set últims partits. Sempre ens ho posa difícil. Per a nosaltres és una oportunitat de demostrar l'equip que som. No és fàcil la Lliga en aquesta situació, són partits molt complicats i sabem que haurem de patir per sumar sempre. En l'últim partit vam veure que no és fàcil sumar", ha recordat el tècnic francès.

L'entrenador ha demanat celeritat a l'hora de resoldre les renovacions de Sergio Ramos, Luka Modric i Lucas Vázquez. "No és que pregunti al club, però sí que volem, pel bé i per l'interès de tots, que aquestes situacions es resolguin el més aviat possible, que s'arreglin ràpidament", ha dit.