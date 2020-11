El Madrid, sense marge d'error a Ucraïna

El Xakhtar Donetsk i el Reial Madrid s'enfronten aquest dimarts (18.55 hores) en un partit al qual els dos no arriben en el seu millor moment de forma i en el qual no tenen gaire marge d'error, especialment els ucraïnesos, si volen classificar-se per disputar els vuitens de final de la Lliga de Campions, un objectiu obligatori per al conjunt blanc cada temporada. Desanimat per la deplorable imatge exhibida contra l'Alabès, el Madrid busca un triomf que tranquil·litzi el seu entorn.

Zinedine Zidane, entrenador francès del Reial Madrid, ha tornat a reconèixer que el seu equip no troba la regularitat per enganxar bones actuacions, però s'ha mostrat confiat que revertiran la situació perquè veu els jugadors amb ganes. "Per a mi no", ha dit quan li han preguntat si és més complicat guanyar ara que durant la seva primera etapa al club. "Ara és difícil, segurament, perquè no trobem la nostra regularitat. Sempre hem tingut moments de dificultat, jo com a jugador també. I com sempre en aquest club hi ha moments difícils que sempre se superen. I això és el més important", ha dit.

Eden Hazard, entre dues i quatre setmanes de baixa

Els serveis mèdics del club blanc han confirmat que Eden Hazard té una lesió muscular al recte anterior de la cuixa dreta. Sense especificar un temps aproximat de recuperació, els mitjans madrilenys fan una previsió que oscil·la entre les dues i les quatre setmanes.