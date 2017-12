Montilivi desconfia en la visita del cuer

El partit entre el Girona i l'Alabès a Montilivi (21.00 h, GolT) reuneix tota una sèrie de condicionants que poden portar a l'engany. El conjunt de Pablo Machín ha sumat 11 dels últims 15 punts en joc en la millor sèrie de resultats de la temporada que han allunyat la zona de risc –abans de començar la jornada– a 10 punts, situació diametralment oposada a la viscuda pel conjunt vitorià. Les cinc derrotes rebudes en les últimes set jornades han propiciat la tercera sacsejada a la banqueta, on Abelardo és l'escollit per agafar el relleu de l'italià Gianni De Biasi, que deixa l'equip a la cua i la permanència cada cop més lluny. "No ens hem de distreure, ells voldran fer un pas endavant. Competirem sense cap relaxació", explicava el tècnic sorià, aïllat de qualsevol factor que pugui influir-los negativament. "L'afició pot pensar que és més senzill que altres dies, però serà molt complicat. Han de venir amb actitud activa, i la implicació els farà passar el fred. Si en algun moment m'atreveixo a demanar-los res, és ara. L'equip els ha donat prou motius per venir-los a donar suport, i podem aconseguir un avantatge considerable per continuar en la dinàmica positiva". Un nou triomf situaria una distància envejable respecte a la zona vermella, de manera que els donaria un coixí de seguretat cada cop més sòlid. "No podem desaprofitar cap minut, serem fidels al nostre estil. Si ens deixen, atacarem des del primer instant, tot i el perill que això comporta. Aquest és un partit que val més que tres punts i en què influeix l'aspecte psicològic. No ens hem de pensar que som millors que fa tres mesos. Excepte en la puntuació, som dos conjunts molt semblants i ens hem de guanyar el prestigi treballant".

Si els diferents estats d'ànim no fossin prou orientatius, els blanc-i-vermells recuperen dues peces vitals i confirmen la continuïtat d'una altra, en contraposició a la pèrdua d'efectius que pateix el seu oponent. Havent tornat Bernardo després de complir el primer cicle d'amonestacions i havent superat també Pablo Maffeo el cop al cap al Benito Villamarín, la gran novetat és la presència d'un Pere Pons agegantat en la categoria i recuperat d'uns problemes al soli que l'han mantingut fora del camp durant dos partits en què el Girona, malgrat no perdre, ha estat incapaç de guanyar. "Al Pere l'hem hagut de frenar perquè es troba molt bé, però parlarem amb els fisioterapeutes i consensuarem els riscos que podem prendre. Maffeo va reposar els dies que ens van aconsellar, ha entrenat bé i està en condicions de participar".

Eloi, Planas, Kayode –el diagnòstic del qual no contempla cap ruptura muscular, però les sensacions no són bones– i Alcalá són baixa per diferents problemes físics, mentre que l'Alabès no podrà comptar amb Manu, Ely i Christian Santos, per sanció, i Héctor, Vigaray, Rubén Sobrino i Laguardia, lesionats. Un reguitzell d'absències per a un equip que lluny de Mendizorrotza només ha sumat 3 dels 18 punts possibles.

Pla d'entrenaments alterat

L'horari establert en un dia laboral i les condicions climatològiques que es preveuen conviden a pensar que l'estadi presentarà l'afluència d'espectadors més baixa, fins ara, de la seva primera temporada a l'elit. De fet, els dos conjunts arriben a l'enfrontament després de modificar el pla d'entrenaments. Mentre els gironins traslladaven la sessió d'aquest dissabte a les instal·lacions del Centre Lúdic Termal Magma, a Santa Coloma de Farners, per fer tractament d'aigües, els vitorians es veien obligats a avançar el viatge a terres catalanes per les fortes nevades que hi ha hagut a Vitòria les últimes hores. L'acord a què van arribar amb el Barça per fer servir la Ciutat Esportiva va implicar que arribessin a Barcelona aquest dissabte. La participació en la Copa també ha alterat la preparació del partit d'aquest vespre, que el Girona afronta 48 hores més descansat –va jugar dimarts– respecte a un rival que assolia una petita dosi d'optimisme gràcies a eliminar, contundentment, el Getafe (3-0). "No crec que tinguem cap avantatge, en aquest sentit. El patró no és el mateix perquè són dues competicions diferents", deia Machín.

D'altra banda, Abelardo –presentat aquest divendres– es mostrava optimista respecte a les possibilitats dels seus homes. "Tinc molta confiança a poder revertir la situació. Només puc prometre que treballarem i que estic absolutament compromès i identificat amb aquesta institució", deia. El tècnic asturià va tenir paraules d'elogi cap al conjunt gironí: "És un equip molt difícil de batre, amb jugadors de qualitat i poderosos en l'aspecte físic. Si volem endur-nos els tres punts, haurem de fer un gran partit", assegurava abans de la visita a Montilivi per veure's les cares amb un Girona ambiciós que vol continuar en l'actual estat de felicitat.