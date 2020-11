"Un cop emocional i nacional": la premsa internacional plora la mort de Maradona

260x366 Una imatge de 'L'Équipe' / L'ÉQUIPE Una imatge de 'L'Équipe' / L'ÉQUIPE

"I un dia va passar. Un dia va passar el que era inevitable. És un cop emocional i nacional. Un cop que ressona a totes les latituds. Un impacte mundial. Una notícia que marca una frontissa en la història. La sentència que diverses vegades es va escriure, però que havia estat evitada pel destí, ara forma part de la trista realitat: ha mort Diego Armando Maradona". Així comença el seu relat el diari Clarín, un del primers mitjans de comunicació argentins que han donat la tràgica notícia.

El diari Olé utilitza una fórmula semblant per obrir la notícia: "I un dia va passar. El que el món del futbol resava perquè no passés mai, finalment ha passat. El Diego se n'ha anat. Una aturada cardiorespiratòria se l'ha endut als 60 anys. Era a la casa de Tigre on s'havia instal·lat després d'haver estat operat d'un hematoma subdural el 4 de novembre. I, aquest cop, a diferència de l'altre, no hi ha hagut manera de salvar-lo".

El dol no hi entén de fronteres i la figura de Maradona ja és recordada a tot el món. El prestigiós diari francès L'Équipe parla de "La mort d'un déu". A Itàlia, La Gazzetta dello Sport es refereix a l'exfutbolista argentí com "El més gran de tots".