"És ridícul, una vergonya": el representant de Cristiano Ronaldo menysprea el premi a Luka Modric

Cristiano Ronaldo, davanter de la Juve, no ha acudit a la gala del sorteig de la Lliga de Campions, on era candidat al títol de millor jugador de la temporada passada. El seu representant, Jorge Mendes, ha criticat durament la UEFA, ja que el premi ha sigut per a Luka Modric. " El futbol es juga dins de les quatre línies del camp i aquí va guanyar Cristiano. Va marcar 15 gols i es va posar el Madrid a l'esquena per tornar a aconseguir la Lliga de Campions. És ridícul , una vergonya", ha assegurat en declaracions al diari 'Récord'.

L'exjugador del Madrid s'ha vist obligat a conformar-se amb el premi al millor davanter de la temporada passada.