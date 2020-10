El Mirandés castiga el Sabadell en dos minuts d'inspiració de Víctor Gómez (0-2)

En dos minuts fatídics per al CE Sabadell, Víctor Gómez, futbolista cedit per l'Espanyol al Mirandés, ha castigat el conjunt arlequinat (0-2). Al minut 75, Gómez ha servit una centrada entre la porteria i el cor de l'àrea que Pablo Martínez ha rematat amb contundència a gol. Només dos minuts després, el lateral format al planter blanc-i-blau ha connectat un xut creuat des de la frontal sense que cap jugador arlequinat sortís a tapar el seu llançament. Després d'impactar al pal, la pilota s'ha endinsat al fons de la xarxa deixant molt costa amunt els darrers minuts per a un Sabadell que encara no ha pogut sumar cap punt després de tres jornades en el seu retorn a la Segona Divisió.

A la primera meitat havia imperat la igualtat. El Mirandés ha dominat durant els primers compassos sense inquietar, tot i la insistència de Jirka pel flanc dret de l'atac visitant. La primera aproximació arlequinada ha tardat 14 minuts a arribar, però a partir de la primera mitja hora de joc el Sabadell ha començat a prendre el pols al duel. Amb Adri Cuevas intentant canalitzar el joc des de la sala de màquines i amb un incisiu Víctor García incisiu per la banda dreta arlequinada, els locals han començat a dir-hi la seva. García ha tingut l'oportunitat més clara del Sabadell al primer temps, però la seva rematada de volea des del segon pal no ha trobat el camí del gol. Abans, Óscar Rubio havia sigut providencial rebutjant, en darrera instància, dues passades de gol del Mirandés.

A la represa, el tècnic local Antonio Hidalgo ha començat a moure la banqueta -els primers a entrar han sigut Edgar Hernández i Néstor Querol- però, amb la igualtat com a tònica imperant, la sensació de perill estava més a prop del conjunt de Miranda d'Ebre que no pas dels arlequinats. Passada l'hora de partit, Jirka ha enviat una pilota al fons de la xarxa, però la jugada ha estat invalidada per fora de joc de l'exfutbolista de l'Estrella Roja de Belgrad. La jugada havia nascut amb una passada màgica de Javi Muñoz. Per la seva part, els locals prenien decisions errònies a l'hora d'executar la darrera passada o d'intentar connectar amb els seus davanters. Ha sigut un primer avís.

Poc després del gol anul·lat a Jirka ha arribat, primer, la diana de Pablo Martínez, futbolista que havia entrat just després del descans, i, després, la sentència de Víctor Gómez. El Sabadell no ha tirat la tovallola durant els darrers minuts, però el Mirandés, ben col·locat, s'ha dedicat a perdre temps amb nombrosos canvis i a defensar-se ordenadament sense donar cap opció als arlequinats.