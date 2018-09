La segona ronda de la Copa del Rei posa a prova cinc equips catalans

La Copa del Rei de futbol disputa entre dimarts i dijous la segona ronda de la competició. Un total de cinc equips catalans estan implicats en aquesta fase: el Reus Deportiu, el Nàstic de Tarragona, el Lleida Esportiu, el Badalona i la UE Sant Andreu.

El Reus Deportiu visita aquest dimecres (20 hores) l'Osasuna. L'equip reusenc disputa la Copa més complicada en els últims anys, ja que el límit salarial li ha impedit inscriure tres futbolistes, per la qual cosa compta amb una plantilla curta i insuficient per enfrontar dues competicions al mateix temps. El tècnic Xavi Bartolo intentarà fer alguns canvis per donar descans, encara que haurà de repetir amb alguns futbolistes, ja que no disposa de més de 16 futbolistes del primer equip.

El Còrdova i el Nàstic posaran a prova aquest dimecres (22 hores) la seva capacitat de reacció en la segona ronda de la Copa del Rei, a la qual tots dos arriben marcats pel seu decebedor començament de temporada, i amb el repte comú d'aconseguir la seva primera victòria en partit oficial. "La Copa és una competició que ha de servir per créixer en la nostra idea de joc. Donarem minuts a jugadors que n'han tingut menys a la Lliga i també servirà perquè alguns es posin al 100% físicament", opina José Antonio Gordillo, el tècnic del Nàstic.

El Lleida Esportiu rep aquest dimecres (20 hores) el Compostel·la. "Aquests partits els has de preparar com si fossin finals. El més important és com entres al partit", diu Gerard Albadalejo, l'entrenador del Lleida. El Badalona visita aquest dimecres (20.45 hores) el Villanovense. "Som un equip en construcció. Anirem de menys a més. No es fan els equips en tres setmanes", recorda Ramón Calderé.

La UE Sant Andreu, per la seva banda, rebrà aquest dimecres (20.30 hores) el Gernika. El club recorda que està avisat de sanció i demana als aficionats que assisteixin a l’estadi que s’abstinguin de llançar objectes al terreny de joc.