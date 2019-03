La selecció dels Estats Units alça la veu contra la discriminació de gènere

La selecció dels Estats Units de futbol femení ha decidit abanderar la lluita a favor de la igualtat entre sexes a l'esport d'elit. Un total de 28 membres de la vigent campiona del món van presentar divendres una demanda formal i conjunta en contra de la discriminació de gènere. Descriuen una "discriminació institucionalitzada" que han patit durant anys i que afecta el seu salari –el punt més obvi–, les instal·lacions on competeixen, les condicions dels entrenaments, el tractament mèdic o les condicions dels desplaçaments.

El Tribunal de Districte dels Estats Units a Los Angeles haurà de gestionar el cas a poc més de tres mesos de la disputa del Mundial de França 2019. Que jugadores com ara Alex Morgan, Megan Rapinoe i Carli Lloyd en formin part accentua el factor mediàtic i assegura un focus que examinarà qualsevol raonament legal. "Crec que formar part del nostre equip implica entendre aquests problemes. Sempre hem sigut un grup que s'ha fet a si mateix i que ha lluitat de valent per aconseguir els resultats, per superar-nos cada vegada", comenta Rapinoe en una entrevista telefònica.

Agafar el testimoni històric

L'acció legal de divendres és l'últim capítol en una lluita a favor de la igualtat de condicions que va iniciar-se fa anys. Primer en privat, amb les esportistes demanant una situació equitativa amb els professionals masculins. El combinat de futbol ha alçat ara la veu. Ha fet que el debat sigui públic, resumint el seu posicionament en una fotografia concisa: "Hem de jugar més partits que ells, guanyem molt més i rebem menys ajudes".

La generació anterior a l'actual, la millor de la història, va posar la primera pedra en l'aparador públic. La selecció va boicotejar un torneig que es va disputar a Austràlia el gener del 2010, mesos després d'aixecar la Copa del Món i erigint-se com una superpotència de l'esport femení a escala mundial. La disputa entre l'equip i la federació estatunidenca va agafar un caire reivindicatiu profund per demanar estadis amb gespa natural o bonus per èxits aconseguits. La posició històrica de la campiona mundial ha anat agafant forma, obligant a organitzacions com la FIFA a apostar per l'espectacle de l'esport femení.