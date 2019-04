El seleccionador argentí de futbol, atropellat mentre anava en bici per Mallorca

El seleccionador argentí de futbol, Lionel Scaloni, ha ingressat aquest dimarts al matí a l'Hospital Son Espases de Palma després de tenir un accident de trànsit a Portals Nous, al municipi mallorquí de Calvià, mentre anava en bicicleta, segons han informat a Efe fonts sanitàries.

Tot i que en un principi les informacions apuntaven que Scaloni estava greu, des de l'hospital han informat que l'exjugador del Racing, Deportivo i Mallorca no està tan greu, que ha estat ferit "lleu" i que, per tant, no té lesions de gravetat.