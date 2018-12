La sort somriu a Espanya en el sorteig de l'Eurocopa 2020

260x255 Fase de classificació de l'Eurocopa 2020 / UEFA Fase de classificació de l'Eurocopa 2020 / UEFA

La selecció espanyola ha quedat ubicada al grup F de la fase de classificació per a l' Eurocopa 2020 juntament amb Suècia, Noruega, Romania, les Illes Fèroe i Malta. El sorteig s'ha celebrat aquest diumenge al migdia a Dublín i ha somrigut al combinat de Luis Enrique, que ha quedat enquadrat en un grup a priori assequible.

De les sis seleccions que integren el grup d'Espanya, tan sols dues aconseguiran el bitllet per disputar l'Eurocopa 2020, que se celebrarà per primer cop, segons va decidir la UEFA, a 13 ciutats de diferents països europeus per celebrar el 60è aniversari del màxim organisme europeu del futbol.

La fase de classificació es disputarà entre els mesos de març i novembre del 2019. En total, doncs, es classificaran 20 seleccions, mentre que per completar les 24 que prendran part en la fase final de l'Eurocopa 2020 quatre combinats més es jugaran la classificació a la repesca.

Els grups han quedat de la següent manera:

Grup A: Anglaterra, República Txeca, Bulgària, Montenegro i Kosovo

Grup B: Portugal, Ucraïna, Sèrbia, Lituània i Luxemburg

Grup C: Holanda, Alemanya, Irlanda del Nord, Estònia i Bielorússia

Grup D: Suïssa, Dinamarca, República d'Irlanda, Geòrgia i Gibraltar

Grup E: Croàcia, Gal·les, Eslovàquia, Hongria i Azerbaidjan

Grup F: Espanya, Suècia, Noruega, Romania, Illes Fèroe i Malta

Grup G: Polònia, Àustria, Israel, Eslovènia, Macedònia i Letònia

Grup H: França, Islàndia, Turquia, Albània, Moldàvia i Andorra

Grup I: Bèlgica, Rússia, Escòcia, Xipre, Kazakhstan i San Marino

Grup J: Itàlia, Bòsnia i Hercegovina, Finlàndia, Grècia, Armènia i Liechtenstein