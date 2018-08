“La tarda contra el Madrid va ser gloriosa”

Tenia molta por del Madrid, qui més qui menys pensava que ens podia guanyar còmodament. Què va passar? Que vam ser intensos i el públic va empènyer com mai; és un dels partits que conservarem al bagul dels records”, diu en Pere Millet (Girona, 1950), integrant de la penya Nord-Àlex Granell i un dels 13.382 presents en plena festivitat de Sant Narcís, el 29 d’octubre, de la històrica victòria del Girona (2-1) en la primera visita oficial del Madrid a Montilivi. Amb motiu del retorn dels blancs a l’estadi gironí (22.15 h, Movistar Partidazo), l’ARA ha volgut reunir diferents socis per parlar d’aquella èpica tarda i de l’actualitat que envolta el club. “Imposar-se a tot un campió d’Europa és un sentiment inoblidable. Em vaig abraçar al meu veí de cadira, que és del Madrid però prioritza el Girona. Junts vam passar el sotrac del Lugo; per coses com aquesta les vivències se senten d’una manera especial”, afegeix l’exjugador del Deportiu, l’antic filial, que va compartir vestidor a finals dels seixanta amb homes com Isidre Sala en el mític equip dirigit per Emili Aldecoa. “El futbol ens devia alguna cosa, sobretot als aficionats que hem viscut els mals moments”.

“És possible repetir victòria, malgrat que perdre contra el Madrid no hauria de fer mal. Sembla que tenen una plantilla pitjor que el curs passat tot i que no se sap mai, el mínim que ens hem d’exigir és competir i intentar no perdre”, assegura en José Fogliano (Buenos Aires, 1968), president de la penya Jandrista, un grup d’amics que van voler homenatjar el talent del mitjapunta asturià Jandro Castro, al Girona entre el 2010 i el 2015. “Esperem mantenir-nos a Primera, especialment amb el padrí (Manchester City) que hi ha al darrere. Ja sabem que tot va en funció de si entra la pilota, però els miracles existeixen, només hem de veure el model de l’Eibar”. En aquests últims dies de mercat l’angoixa sobre el futur dels pesos pesants, com el Portu, és inqüestionable. “Seria més un cop psicològic per a l’afició, malgrat que és evident que afectaria esportivament. Hi ha pocs futbolistes irreemplaçables i a Girona l’èxit sempre ha sigut col·lectiu, hauríem de tenir-ho present perquè té molt valor”. Fins al moment, Montilivi aprova el nou estil implantat per Eusebio. “Es nota que l’equip vol la pilota i tenim jugadors per fer-ho possible, tocadors com l’Aleix i en Borja García”, subratlla, recordant el plaer de tenir futbol de primer nivell a deu minuts de casa. “És una meravella: quan un és petit i pròxim es gaudeix molt més que sent gran i llunyà”.

L’herència de Pablo Machín

Per a en Marc Requena (Girona, 1982) i els companys fundadors de la penya Machine, el comiat del tècnic sorià, a qui pensen visitar a Sevilla, els obliga a viure els nous temps amb certa nostàlgia. “És una pèrdua personal tot i que comprenem el pas professional que ha fet. Segurament no ha gaudit del comiat que es mereixia per tot el que ha aconseguit, però entenem que és perquè la marxa va ser molt precipitada”, explica, posant la victòria de l’any passat contra el Madrid com a exemple del tarannà d’una era gloriosa. “Aquell triomf resumeix l’essència de Machín. El Girona havia de fer el partit de la seva vida per guanyar el Madrid. Tots ens estàvem pessigant quan l’àrbitre va xiular el final; aquella tarda va ser gloriosa”. La il·lusió per seguir creixent no ha disminuït. “Deixa una herència complicada perquè el llistó és molt alt, però hem de creure en les persones que vinguin, començant per Eusebio”.

“Era un cicle que s’havia d’acabar, no calia allargar-lo més perquè totes les parts corrien el risc d’acabar malament i Machín no podia negar-se a l’oferta rebuda”, replica l’Àlex Font (Sant Gregori, 1987), un dels fundadors de la penya Jandrista i que posa l’èmfasi en assaborir les petites coses. “És molt difícil veure com un club permet als seus jugadors que marxin de l’estadi caminant per anar a buscar els seus cotxes o que deixin entrar a mirar els entrenaments. El contacte amb els aficionats sempre ha sigut un tret diferencial i, en aquest aspecte, hi ha hagut certes restriccions: és el preu que s’ha de pagar per jugar a l’elit”. Amant del futbol base, l’aposta per la joventut no el sorprèn. “Com més recursos tens, més fàcil és treballar malgrat que després s’ha de saber posar en pràctica. La tasca de Cárcel, Hammouch, Siria i Chicho és una delícia i el planter està pujant amb força, hi ha noms com Pedro Porro, amb els peus a terra i molt treballador; Giorgi, Moha o Jofre Cherta, que poden arribar al màxim nivell si no s’espatllen”.

Amb totes les entrades venudes, Montilivi pretén igualar l’èxtasi que va viure ara fa 10 mesos, en què els gols de Stuani i Portu van propiciar una remuntada d’escàndol. “Si sortim sense por podem fer alguna cosa. No hem de pensar en qui tenim al davant i sí en les nostres virtuts”, exposa en Pere, ferm en el seu discurs. “El Girona té 88 anys, tothom té el seu pes dins la història i la suma de tot és l’estat que vivim avui”, conclou amb l’esperança de repetir una nova gesta.