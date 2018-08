El torneig Mare Nostrum fa el salt a la Xina

El torneig Mare Nostrum es disputa a Salou des de l’any 2001 i ara farà el salt a la Xina per primer cop després de l’acord signat el passat mes d’abril entre els responsables de la competició salouenca i els de l'empresa asiàtica China Sports Futurity Investement (CSFI). La fase final de la primera edició xinesa, que s’ha batejat com a Mediterranean Champions China, es disputarà a la localitat de Kunming entre els dies 18 i 25 d'agost.

El torneig es juga en categories sub-14 masculina i sub-13 femenina i té una fase prèvia on més de 900 clubs xinesos es juguen l’accés a la fase final a Kunming. Allà es creuaran amb els conjunts europeus, que són l'Espanyol i el València CF –representants de la LFP–, el belga KAA Gent i el Brondby IF de Dinamarca, que competiran en la categoria masculina; i el mateix conjunt espanyolista i el Potsdam alemany, que ho faran en la femenina. En total hi haurà 16 clubs que es disputaran el títol U14 Boys, i 8 lluitant per l'U13 Girls. Els guanyadors del certamen asiàtic podran participar directament al torneig Mare Nostrum 2019 de Salou, que com cada any se celebrarà durant la Setmana Santa.

Els partits de la Mediterranean Champions China 2018 es retransmetran des del mateix web del torneig, i el soci asiàtic de Mare Nostrum, CSFI, calcula que el visionat de l’'streaming' del torneig pot tenir una audiència aproximada d’uns 40 milions d’espectadors.

L'acord entre Mare Nostrum i CSFI preveu celebrar anualment el Mediterranean Champions China durant els pròxims 10 anys, i l’objectiu és potenciar el futbol formatiu a la Xina oferint la possibilitat d’enfrontar-se cada estiu amb els clubs punters del futbol de formació d’Europa.