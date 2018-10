Mentre busca quina ha de ser la seva identitat, el Girona és castigat en el darrer tram dels partits. La manca d’encert dels d’Eusebio, combinada amb l’eficàcia golejadora dels contraris, deixa uns registres significatius i alhora preocupants, perquè entre els minuts 60 i 75 els blanc-i-vermells no han marcat cap gol i n’han encaixat quatre. És la franja en què n’han rebut més.

En les últimes quatre jornades, i coincidint amb la sèrie de només dos punts sumats dels últims 12 a causa dels empats al Camp Nou i Osca i de les derrotes contra el Betis i l’Eibar, el parcial clama al cel: Piqué va fer perdre dos punts al 62’, Loren, un al 63’; Melero, dos més al 72’, i Sergi Enrich, un al 71’. Si la mirada s’amplia a l’última mitja hora, el balanç és de 0-6, perquè Benzema i Boufal també van dir-hi la seva, tot i que no va suposar cap reducció numèrica perquè el Girona ja perdia 1-3 contra el Madrid i, contra el Celta, va acabar guanyant 3-2 en l’última victòria gironina a la Lliga, un ja llunyà 17 de setembre. Queda clar que amb l’orgull no sempre n’hi ha prou.

Inicis poc productius

Una altra dada que s’ha de tenir en compte és la poca productivitat ofensiva en els inicis de partit. El Girona no veu porteria durant el primer quart. Borja García, en l’1-4 amb el Madrid, és qui més s’hi ha acostat, marcant al minut 16. Per contra, aquesta és una franja en què els blanc-i-vermells s’han trobat còmodes defensivament, demostrant que la concentració inicial en tasques defensives no és un dels seus mals.

540x368 L’última mitja hora castiga el Girona L’última mitja hora castiga el Girona

Només Charles, aquest cap de setmana passat i de penal, ha pogut superar Bounou, que ha encaixat 9 dels 13 gols -el 69%- entre els minuts 30 i 75 de partit. El pas pels vestidors també deixa bones sensacions, perquè els gironins han aconseguit marcar tres cops durant el primer quart d’hora del segon temps. Aquest, però, no és el millor període: l’eficàcia dels homes d’Eusebio es veu multiplicada entre els minuts 30 i 45 de cada partit, en què han aconseguit 5 dels 10 gols (el 50%) que han celebrat a la Lliga. Sumats tots dos, el Girona ha marcat 8 dels 10 gols en una franja de 30 minuts: del 30 al 60. Un percentatge, el 80%, idèntic al de Stuani, el màxim golejador de la Lliga amb vuit gols, incloent-hi tres doblets, l’últim dissabte passat a Montilivi, un estadi que només ha vist guanyar 1 partit dels 5 disputats.

De més a menys

En les primeres meitats el balanç dels homes d’Eusebio és positiu (7 gols a favor i 5 en contra), mentre que en els segons temps tot es capgira (3 gols a favor i 8 en contra) i produeix un desfavorable 10-13 en els registres globals. La manera com arriben aquests gols hi influeix: el denominador comú són les centrades. Perquè si aquest és l’actiu ofensiu del passat que millor ha conservat la plantilla, també és el seu principal defecte en tasques defensives. El Girona ha marcat i encaixat el mateix nombre de gols, 4.

Els d’Eusebio també dominen l’art del contraatac, especialment en aquells partits en què no han tingut la iniciativa. 3 gols han arribat d’aquesta manera, i la llista es completa amb l’estratègia -els córners, els penals i les segones jugades-, amb un gol de cada.

A banda de les centrades, Bounou s’ha vist penalitzat amb els penals, perquè li han marcat els 4 que li han llançat. Els 5 restants han arribat al contraatac, de falta directa, després d’una possessió, de segona jugada i de llançament de cantonada. El marroquí ha encaixat els mateixos gols que va rebre Gorka a l’inici del debut a Primera, cosa que va provocar la seva suplència a Riazor a la jornada 9. Aquest any per al novè partit el Girona es desplaçarà a Sant Sebastià, escenari, l’abril passat, de la seva última derrota lluny de casa. Eusebio, que només ha repetit alineació en 2 de les 8 jornades, hi arribarà amb un marge de només dos punts respecte al descens i amb l’esperança de tocar la tecla que activi el seu equip durant els trams decisius, allà on es decideixen uns partits que està veient com s’escapen.