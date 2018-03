L’última trucada per anar al Mundial

Gerard Moreno i Portu sabran aquest divendres al migdia (13 h) si poden fer plans o no de cara a l’aturada de seleccions de la setmana vinent. Els dos puntals de l’Espanyol i el Girona estan inclosos en una prellista de 50 noms d’on sortiran els escollits per jugar els amistosos contra Alemanya i l’Argentina.

Serà l’última llista prèvia a l’oficial del Mundial. L’estructura del combinat espanyol està força definida però el baix rendiment de peces com Álvaro Morata i Vitolo ha obert la porta a jugadors que empenyen amb força per viatjar a Rússia. Moreno (15 gols) és, juntament amb Rodrigo (15) i Mariano (18), un dels favorits en el càsting pel tercer punta, una de les posicions que encara presenta incògnites. El perpetuenc està firmant una temporada sensacional a l’Espanyol, i busca ser l’acompanyant de Diego Costa i Iago Aspas. “Sé que és molt difícil però la il·lusió mai es perd, m’encantaria ser a la llista, seria un somni”, ha insistit l’atacant blanc-i-blau, l’únic jugador de camp que ha disputat tots els minuts a la Lliga (2.520) d’aquest curs. Quique Sánchez Flores no el substitueix des del 3 de desembre del 2016, cosa que demostra que la regularitat és una de les seves principals virtuts. Davanter complet, també fa d’enllaç entre línies i aporta pressió i sacrifici en treball en defensa.

A Gerard i a Portu, Lopetegui els ha vist en directe, a casa, contra el mateix rival, el Celta. Probablement amb la intenció de seguir Aspas va presenciar dos recitals -amb gol inclòs- dels atacants de l’Espanyol i el Girona, que van seduir-lo. Portu viu un idil·li amb l’elit -és un dels homes del campionat- i ara pugna amb noms com Lucas Vázquez, Sarabia, Callejón, Suso i Vitolo. Aquell talentós futbolista que no va poder evitar el descens a Segona B amb l’Albacete, ara fa dos anys, viu el millor moment de la seva trajectòria esportiva. Actor principal de l’ascens blanc-i-vermell, és l’únic futbolista del Girona que pot dir que ha participat en tots els partits de la història del club a Primera. Només ha sigut suplent en una ocasió, i amb 2.283 minuts a l’esquena ha superat el seu sostre golejador: 11 gols en 29 xuts, inclosos els marcats al Barça, l’Atlètic, el Madrid i el València. Lluitador incansable i generós: ha repartit tres assistències. Portu tampoc va poder evitar somriure innocentment quan va ser preguntat per una possible convocatòria. “Estaria encantat d’anar-hi però només puc continuar treballant i esperar la decisió del seleccionador”. L’entrenador Pablo Machín creu que seria un encert. “Si el crida no se’n penedirà. Sempre es buida i mostra el seu màxim”. Retenir-lo al Girona a partir del juny ja serà una altra història.

Diversos clubs tenen el seu nom apuntat, en majúscules, com a possible reforç. Malgrat renovar l’estiu passat, la clàusula de 12 milions fa que sigui un caramel molt llaminer. “És un jugador amb creixement i el millor lloc serà a Girona, sense prioritzar els motius econòmics i fent una inversió personal de futur”, va respondre el tècnic sorià. La intenció del director esportiu Quique Cárcel és seure amb el representant del jugador ben aviat, després de mantenir una primera presa de contacte en què es va mostrar obert a una millora salarial que implicaria l’augment de la clàusula de rescissió d’un contracte que finalitza el 2021.