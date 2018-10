Usain Bolt se sorprèn d'una petició de control antidopatge

"M'he retirat de l'atletisme per mirar de convertir-me en futbolista, però mireu això". Amb aquesta frase comença Usain Bolt una història a Instagram en què es mostra sorprès per haver de passar un control antidopatge. Bolt ensenya la carta que ha rebut del govern australià amb un requeriment. "Per què he de passar un control antidopatge si no he signat per cap club?", es pregunta l'exatleta.

Bolt, que va demanar explicacions a la funcionària que li va fer arribar el requeriment, ironitza sobre els arguments del govern per justificar la petició de control. "Em van dir que, com que soc esportista d'elit, se m'ha de controlar", es queixa.

El velocista, que fa pocs dies es va estrenar com a golejador amb el Central Coast Mariners australià, amb el qual s'està entrenant des de fa algunes setmanes, ha obert debat a les xarxes socials.