El veneçolà de l'Espanyol Roberto Rosales, convocat per jugar contra Catalunya

El tècnic veneçolà Rafael Dudamel ha fet pública la llista de convocats de la selecció 'vinotinto' de cara als compromisos de preparació per a la Copa Amèrica d'aquest estiu que els portaran a Girona per enfrontar-se a la selecció catalana el dilluns 25 de març a l'Estadi de Montilivi. Tres dies abans, el 22 de març, els veneçolans aterraran a Madrid per jugar contra la selecció argentina, on torna Leo Messi, al Wanda Metropolitano.

En la llista de 25 seleccionats, en la qual destaca Salomón Rondón, del Newcastle, només hi ha un jugador, Arquímedes Figuera, que juga al campionat local veneçolà. La resta juguen fora del seu país, entre ells tres defenses coneguts pels aficionats catalans: Roberto Rosales, de l'Espanyol; Mikel Villanueva, del Nàstic; i Nahuel Ferraresi, del Peralada.

Yangel Herrera i Juan Pablo Añor, de l'Osca, són els altres dos representants de la Lliga, mentre que Alexander González, de l'Elx, i Darwin Machís, del Cadis, militen a la Segona Divisió de la Lliga.

La llista la completen dos porters, Wullker Fariñez i Rafael Romo; els defenses Ronald Hernández, Yordan Osorio, Jhon Chancellor i Luis Mago; els migcampistes Tomás Rincón, Júnior Moreno, Luís Manuel Seijas, Yeferson Soteldo, Sergio Córdova i Jhon Murillo; i els davanters Josef Martínez, Jan Carlos Hurtado, Fernando Aristeguieta i Jhonder Cádiz.