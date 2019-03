"Portem una temporada de merda": el vestidor blanc, destrossat

"Mai he tingut aquesta sensació de malestar, no ho sé ni explicar. Tot ens ha sortit malament. En una setmana se n'ha anat tot a orris. No hem de buscar excuses, el rival ha jugat millor i ha merescut guanyar", ha dit Dani Carvajal en declaracions a Movistar Liga de Campeones. "Volíem fer un bon partit i guanyar, però dues errades ens han condemnat i el tercer gol ens ha enfonsat", ha opinat.

"Final de cicle? La plantilla és jove i té marge de creixement, però la temporada està pràcticament acabada. Portem una temporada de merda", ha afegit el jugador, que ha marxat sense acceptar més preguntes.

Nacho: "Ara és quan hem de ser homes"

"L'Ajax ha fet un partit perfecte per fer-nos fora de la competició. És una nit molt dura. Està sent una complicada molt difícil per a tots", ha assegurat Nacho Fernández. "No es pot parlar de pànic, però veníem d'una setmana complicada. És un moment dur i ara és quan hem de ser homes", ha afegit.

"Hem fet unes temporades meravelloses i amb el pas del temps es recordarà el que han fet aquests jugadors. Hem defensat l'escut amb orgull i sabem que l'aficionat estarà decebut. El que ve ara és difícil per a tots", ha analitzat.

"No és el moment de buscar culpables", ha dit.