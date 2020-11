La vetlla de Maradona es descontrola

Hi ha una expressió molt popular i coneguda a l’Argentina que diu que la Plaza de Mayo, al davant de la Casa Rosada, "és de les mares", de les Mares de la Plaza de Mayo, les grans lluitadores en defensa dels drets humans, i que encara avui i des de fa més de 40 anys cada dijous la recorren per recordar que encara queden 300 desapareguts. Doncs bé, ara la Plaza de Mayo és de les mares però ja també de Maradona. I passarà a la història per haver sigut l’escenari del monumental comiat a Diego Armando Maradona, la nova icona universal argentina que ja acompanya per a la posteritat altres icones com Juan Domingo Perón, Evita o Che Guevara.

A Diego Armando Maradona el govern argentí l’ha volgut acomiadar com un cap d’estat, i la Casa Rosada ha sigut on milers i milers li han dit l'últim adeu després de fer hores i hores de fila a la Plaza de Mayo, sota una intensa calor de gairebé estiu austral. Una plaça que combinava la tristesa i el silenci amb els focs artificials, els crits d’alegria i joia, i l’eufòria més futbolística que es pugui imaginar. Tant és així que durant molta estona la Plaza de Mayo semblava La Bombonera del Boca Juniors o La Paternal de l'Argentinos Juniors, els dos equips més maradonians de l’Argentina, on també se l’ha recordat en aquestes últimes hores. “Maradona m’ha fet feliç durant molts anys, ell ens ho ha donat tot”, resumia Ezequiel Mandotti, un argentí maradonià de 43 anys amb el seu fill a coll fent cua per accedir a la Casa Rosada.

Inicialment estava previst que la capella ardent amb les restes mortals del gran astre argentí s’allargués durant tres dies, però la família Maradona preferia escurçar el comiat i enterrar-lo als afores de Buenos Aires en un cementiri. Però el caliu popular dels milers i milers de fanàtics de Diego Armando Maradona és tan gran que el seu record farà de ben segur que els actes en homenatge seu s’allarguin uns quants dies. Maradona ha mort als 60 anys quan semblava que s’estava recuperant d’una operació al cap. Una hemorràgia cerebral que, tres setmanes després de ser tractada i operada, sembla que no seria la causa més probable de la seva mort. La salut del déu argentí estava deteriorada, i el seu cor no ha aguantat més bategar la sang d’un mite conegut mundialment. L’Argentina acomiada un gran jugador, una persona amb moltes llums i ombres, capaç de fer màgia a la gespa dels estadis però també amb la capacitat de portar una vida molt qüestionable a qui molts no els ha agradat. Molts creuen a l’Argentina que haver sigut Maradona ha sigut per a ell el millor del món. El seu últim desig al fer 60 anys fa un mes era tenir els seus fills i nets a la mateixa taula. L’operació al cap ho va aconseguir, però n'ha gaudit poc temps.

651x366 Cristina Fernández de Kirchner / REUTERS Cristina Fernández de Kirchner / REUTERS

Canvien d'ubicació el fèretre

El fèretre amb les restes de Diego Maradona ha sigut retirat i portat a un altre saló de la Casa Rosada de Buenos Aires pels incidents que ocorren en els voltants i el descontrolat ingrés de persones a la seu de govern. El fèretre i els familiars de Maradona han passat a una altra zona i l'accés de la gent ha quedat interromput.

La vetlla, que havia de finalitzar a les 16 hores, s'ha allargat tres hores pels incidents que han començat a produir-se en els voltants quan la policia va començar a impedir l'accés a la fila d'ingrés a la vetlla. Diverses persones han saltat les tanques de la Casa Rosada i hi han entrat.

La policia ha utilitzat gasos lacrimògens per controlar la situació. Els mitjans locals han mostrat vídeos casolans en què es veu com porten el fèretre a un altre sector.