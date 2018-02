Un nou cas de violència l'any del Mundial a Rússia i la final de la Champions a Kíev

Cinc minuts de silenci davant l’ajuntament de Bilbao i un debat que mai acaba. L’ajuntament basc s’ha reunit per tractar el cas de la mort d’un agent de l’Ertzaintza durant els incidents entre aficionats de l’Athletic Club i de l’Spartak de Moscou. L’agent va morir en patir un infart i malgrat que no presentava contusions, ja que en el moment de perdre el coneixement no estava actuant, Roberto Seijó, secretari general de ERNE, el sindicat majoritari de la policia basca, ja ha dit que considera la mort per una parada cardiorespiratòria com una "mort violenta". "La mort del nostre company no es produeix al sofà, sinó com a conseqüència d'aquests incidents".

La UEFA tractarà el cas a una reunió la propera setmana, i els dos clubs podrien acabar amb una multa econòmica, però no sembla probable que afrontin el risc de ser expulsats dos anys de les competicions europees, tal com va passar la darrera temporada quan es van viure incidents similars a la prèvia d’un Lió-Besiktas. Llavors, els radicals francesos, d’extrema dreta, van convocar altres grups amb ideologia similar per atacar els turcs, que van respondre. Llavors però, els incidents es van traslladar a dins del camp, fet que va permetre la UEFA actuar i amenaçar d'expulsar els clubs d’Europa si es vivien nous incidents en els dues properes temporades. La UEFA està estudiant modificar el seu reglament precisament per passar a sancionar els incidents fora del camp, amb una proposta que inclou una primera mesura, consistent en no vendre entrades als clubs afectats, i una segona sanció que expulsaria els clubs de les competicions. De moment però, la modificació no s'ha fet i segueix vigent aquella del febrer del 2017 que no castiga incidents fora del camp.

En el cas de Bilbao, exceptuant l’aparició de bengales a la zona russa, els incidents van ser tots fora de San Mamés. En total, nou persones van ser detingudes. Els arrestats, tres d'ells russos, un altre polonès i cinc bascos, tenen entre 20 i 25 anys en el cas dels aficionats locals, i entre 27 i 37 en els estrangers. Enmig dels incidents, l'ertzaina Inocencio Alonso García, de 51 anys i natural d'Ermua, es va desplomar. "L'informe preliminar emès pel Servei Basc de Salut -Osakidetza- estableix que l'agent va ingressar a l'hospital de Basurto amb aturada cardiorespiratòria, no relacionada amb cap tipus de traumatisme", expliquen en un comunicat, que afegeix que l'agent "va morir després de més d'una hora d'intent de reanimació.

Els aficionats radicals russos, d’extrema dreta, ja van protagonitzar incidents dimarts a Vitòria, on van anar a barallar-se a un bar d’aficionats radicals de l’Alabès, i finalment a Bilbao, on un grup d’aficionats radicals de l’Athletic, Herri Norte, els esperava ja que són d’extrema esquerra. Els dos grups podrien haver-se reforçat amb membres d’altres grups d’ideologia similar i de fet, una de les persones detingudes era de nacionalitat polonesa, possiblement aficionat del Lech Poznan, club amb radicals agermanats amb aquells de l’Spartak. El dimecres, un dia abans del partit, un radical rus ja va ser detingut a l’aeroport alemany de Munic quan feia escala cap a Bilbao, quan es va comprovar que tenia una ordre d'arrest internacional emesa per França. "Protestem fermament contra la detenció i l’entrega a un tercer país d'un ciutadà rus que no ha comès cap crim en el territori alemany", va reaccionar aquest dijous el portaveu de l'ambaixada de Rússia a Alemanya Denis Mikerin. "Considerem aquest cas com un possible pretext per tal d'exacerbar i polititzar el tema del 'hooliganisme' al futbol abans del Mundial 2018 de Rússia", afegia. El ciutadà rus, de 31 anys, podria enfrontar-se a 15 anys de presó per intent d’assassinat ja que durant els incidents entre aficionats russos i anglesos de la darrera Eurocopa a Marsella, el 2016, va apallissar un seguidor anglès de 51 anys, identificat com Andrew Brache. La víctima va ser reanimada amb un massatge cardíac, va patir greus lesions al cervell, i ara necessita una cadira de rodes.

El govern rus va afirmar ja el 2016 que existia una campanya per desprestigiar el seu futbol abans del Mundial d’aquest estiu i de fet, va promulgar una llei que prohibeix l'entrada al país de radicals estrangers, però ha permès que alguns dels seus radicals sí facin viatges a l’estranger. Aquest de Bilbao apareixia assenyalat a diferents fòrums com potencialment perillós, com sol passar cada cop que els grups de l’est d’Europa, de dretes, visiten aficions que consideren "d’esquerres", com seria el cas de l’Athletic Club. Diferents aficionats bascos han afirmat que alguns grups d’aficionats l’Spartak van anar infiltrant-se a zones on no hi podien ser, agredint gent local i escapant ràpidament.

"S’organitzen com petits exèrcits. Solen anar al gimnàs per entrenar-se fent boxa i arts marcials. S’organitzen com batallons militars", explicava el 2016 a l’ARA l’expert en seguretat David Lowe. Els radicals de l’Athletic van reunir, segons l’Ertzaintza, armes com pals i bats de beisbol per barallar-se amb els russos. Un rus va ser atès després de ser apunyalat, de fet, en una baralla fora de la zona on els aficionats russos (molts d’ells portaven dies a Bilbao de forma pacífica) sí que tenien permís per reunir-se, abans de ser escortats fins al camp.

Rússia, organitzadora del Mundial 2018, de moment no afronta el problema, però segons l’expert Vladímir Kozlov "difícilment es viuran incidents al Mundial de Rússia, ja que les autoritats volen donar bona imatge". "No crec que el Kremlin permeti que es reprodueixin imatges així, i els missatges enviats als grups són clars: durant el Mundial, cal fer bondat. El problema de fet, sol arribar quan fan viatges fora, quan hi ha més descontrol", apunta. En canvi, la final de la Champions, a la capital ucraïnesa, Kíev, preocupa més ja que "els grups radicals han protagonitzat molts incidents els darrers mesos i semblen menys controlats, tot i que les autoritats treballaran fort ja que s'hi juguen molt, organitzant aquest trofeu". Ahir de fet, es van viure baralles entre aficionats del Dinamo de Kíev i l'AEK d'Atenes al carrer de la capital ucraïnesa.

A Espanya, el fenomen és menys greu, però també preocupa les autoritats amb la mort d’un aficionat del Deportivo fa quatre anys després d’una baralla amb radicals de l’Atlètic de Madrid, la darrera mort de les 12 registrades a les rodalies d’estadis, o dins, des de l’any 1982. Aquesta temporada s’han registrat moltes baralles entre grups organitzats a zones properes al camp però segueix existint el debat sobre si es pot castigar esportivament als clubs, per fets que passen a fora dels camps. Aquesta setmana en canvi, la LFP va sancionar el Rayo Vallecano amb una multa de 30.000 euros per un mosaic contra al racisme amb el lema "units contra el racisme", ja que no tenia autorització de les autoritats.