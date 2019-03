El millor escenari per jugar-se una Lliga: el Wanda farà història en l'Atlètic-Barça femení

L'Atlètic de Madrid-Barça (13 h, Gol / #Vamos) serà el partit amb més espectadors de la història del futbol femení de clubs al món. Veure el Wanda Metropolitano ple a vessar, fregant les 68.000 entrades, serà un moment per recordar. Únic. Irrepetible. La xifra, quan sigui oficial, farà petita l'última gran escena que es va viure a San Mamés fa un mes i mig, amb 48.121 persones a les graderies. La primera vegada –i fins ara única– el Wanda va reunir 22.000 persones per viure el derbi contra el Madrid CFF, i al Vicente Calderón, en l'últim Atlètic-Barça de Lliga, es van aplegar 14.000 persones. Ara la xifra es multiplicarà per quatre.

A més, el d'aquest diumenge vol ser el partit que decanti la Lliga Iberdrola entre els dos grans aspirants de les últimes temporades: l'Atlètic vol mantenir o ampliar la renda de sis punts per imaginar ja com lluirà el títol a les vitrines del museu –com què seria la tercera Lliga seguida, rebria la rèplica de la copa–, mentre que el Barça vol allargar l'esperança de remuntada per a les sis jornades que quedaran. Tot o res. No hi haurà terme mig en la gran cita del futbol del cap de setmana.

I és que ja fa dies que el club matalasser escalfa motors amb la venda de les últimes entrades. "Serà un dels millors escenaris que podrem viure", deia Marta Torrejón a la prèvia, imaginant-se envoltada de milers d'espectadors. La feina per a Lluís Cortés, però, serà rebaixar la càrrega emocional per mirar d'aportar "normalitat" a les hores prèvies a l'enfrontament perquè "la motivació està implícita en les jugadores, per la importància del partit". El Barça ha pres nota del que va passar fa unes setmanes a la Copa de la Reina, on dos gols de Ludmila da Silva van privar-li de ser a la final, i espera poder plantejar un partit més similar a les dues últimes actuacions, contra el Betis i la Reial Societat.

El vestidor de l'Atlètic, que ja va exercitar-se a la gespa del Wanda a finals de setmana, també està "desitjant que arribi diumenge". La capitana Amanda Sampedro va ser una de les tres jugadores, juntament amb Ángela Sosa i Silvia Meseguer, que divendres van afegir la seva placa als accessos de l'estadi matalasser pels seus més de 100 partits amb la samarreta blanc-i-vermella. És una altra de les accions que posen en valor el moment que viu el futbol femení, un moment que les protagonistes apel·len a normalitzar. "Esperem que aviat no sigui notícia que s'ompli el Wanda", demandava Sampedro. De moment, encara ho és.

Records de rècord

San Mamés

La història de l'Athletic va unida a grans records i grans rècords d'espectadors. El vell San Mamés ja va celebrar algunes lligues, amb més de 35.000 espectadors quan l'any 2003 es va derrotar l'Híspalis per celebrar el títol. Altres vegades s'ha obert l'estadi gran, sempre amb xifres superiors als 20.000 espectadors. Aquest mes de gener es va apujar el llistó: 48.121 espectadors per veure els quarts de final de la Copa de la Reina entre l'Athletic i l'Atlètic de Madrid.

Z O R I O N A K #SanMames 🙌

Récord de asistencia en un partido de fútbol femenino con 48.121 aficionados y aficionadas 🔴⚪

E S K E R R I K A S K O!!🔝 #KoparenBila🏟🦁 #DenokSanMamesera #athlive #futfem pic.twitter.com/jL98PxmR9p — Athletic Club (@AthleticClub) 30 de gener de 2019

Wanda Metropolitano i Vicente Calderón

El partit d'aquest diumenge serà la segona vegada que s'obri el Wanda per a l'equip femení. En l'estrena van assistir 22.000 persones a la victòria contra el Madrid CFF. Al Vicente Calderón, 13.935 espectadors van gaudir de la victòria matalassera contra el Barça, en l'últim precedent de Lliga a Madrid entre els dos equips.

Anoeta

L'estadi de la Reial Societat va albergar més de 21.500 espectadors per veure la primera vegada de l'equip femení 'txuri-urdin' al gran estadi. Era un derbi basc i va ser un èxit. Aquest mes de febrer van tornar a repetir xifra.

Ciutat de València i Mestalla

A València també agraden els derbis. L'any passat, 14.000 persones van viure el Llevant-València al Ciutat de València i aquest mes de desembre van anar-hi més de 20.198 espectadors. Les xifres no deixen de créixer en el que es promou com #elderbidelaigualtat. A Mestalla, 17.000 persones van fer festa amb el 6-0 del València de la temporada passada.

Miniestadi

El Barça va augmentant les xifres d'espectadors que acompanyen l'equip al Miniestadi. La Champions és el gran reclam i en l'última eliminatòria de quarts de final a Europa, la visita del Lió va portar 12.178 espectadors al camp. De moment, és la xifra més alta que han protagonitzat les blaugranes. Això sí, a Europa, amb una mitjana de més de 8.000 espectadors, el Barça fa dues temporades que és l'equip que genera més reclam quan juga fora de casa. Més que el City, el Lió o el Wolfsburg. Enguany, la Juve guanya força.

🙌 [NOU RÈCORD] Avui som 12.178 espectadors al Miniestadi! Moltes gràcies a tothom per venir! / ¡Hoy somos 12.178 espectadores en el Miniestadi! ¡Muchas gracias a tod@s por venir! #ForçaBarça #UWCL pic.twitter.com/aiRp2XjJYn — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 28 de març de 2018

RCDE Stadium

Dilluns, 22 d'abril, a les 11 h, l'Espanyol rebrà l'Atlètic de Madrid per primera vegada fora de la Ciutat Esportiva Dani Jarque. L'equip femení, que acaba d'estrenar compte de Twitter i Instagram específics, ja va entrenar-se fa uns dies al feu blanc-i-blau.

Els grans estadis s'obren

Cap club es vol quedar enrere i s'han anat obrint al futbol femení, progressivament, tots els grans estadis de Primera. Les noies han jugat al Benito Villamarín, La Romareda, El Sadar, l’Heliodoro Rodríguez López o Ipurúa, amb xifres d'assistència que van de les 4.000 a les 11.000 persones.

La selecció espanyola

Partit rere partit, 'la roja' va sumant públic i aquest mes de gener va congregar 9.182 espectadors al Rico Pérez per veure l'Espanya-Estats Units. De moment, és la millor entrada de la selecció espanyola femenina.

El sostre del Rose Bowl

El futbol femení de seleccions és, de moment, el que marca les xifres més altes d'espectadors, a l'espera del que passi aquest diumenge al Wanda Metropolitano, que podria situar-se com la tercera millor entrada per a un partit de dones. En l'últim Mundial, la millor xifra van ser els 53.855 espectadors del Canadà-Anglaterra al BC Place Stadium. La final entre els Estats Units i el Japó va tenir 53.341 espectadors a l'estadi. El 2011, la inauguració del Mundial d'Alemanya va convertir l'Estadi Olímpic de Berlín en una festa contra el Canadà, amb 73.680 aficionats. Però aquesta no és la xifra més alta d'un partit de futbol femení: el sostre el marca, encara, la final del Mundial del 1999 entre els Estats Units i la Xina. El partit va resoldre el títol als penals (van guanyar els Estats Units per 5-4) davant 90.185 persones, en el que és l'esdeveniment esportiu femení amb més públic de la història. S'està construint una estàtua en honor a aquella gesta.

Team #USA’s win in 1999 was an iconic moment of change for female athletics in America. In an effort to memorialize this watershed moment, we need your support! Go to https://t.co/EQlZ2cizPm and help us build a statue that will #INSPIRE women and girls for decades to come! pic.twitter.com/ZBTELKQ8qH — Rose Bowl Stadium (@RoseBowlStadium) 13 de juliol de 2018

Audiències creixents

A més dels espectadors que poden seguir els partits en directe, hi ha un altre factor que no para de créixer: les audiències televisives. A l’estiu, la final del Mundial Sub-20 entre Espanya i el Japó va assolir un 8,8% de quota de pantalla amb 734.000 persones assegudes davant el televisor.