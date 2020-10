Zidane: "El clàssic és un bon partit per reivindicar-nos"

Després de les derrotes contra el Cadis i el Xhaktar Donetsk, Zinedine Zidane ha volgut llançar un missatge d'unitat abans del clàssic, un duel que ha definit com "un bon partit per reivindicar-se", i ha confirmat que Sergio Ramos està disponible per jugar. "El Sergio és el nostre capità, el nostre líder. Està recuperat i estarà amb nosaltres. Es tracta d'estar al 100% i ell crec ho està", ha dit el tècnic francès.

Zidane confia canviar la mala imatge del seu equip al Camp Nou. "A vegades no surten les coses com tu vols. És el que ens va passar l'altre dia. Sempre em tingut moments bons i moments dolents, no només amb mi, sinó el Madrid en general. Demà és un escenari important per canviar la imatge de l'altre dia". Sobre si se sent qüestionat, l'entrenador blanc ha dit que no se centra en fer cas dels rumors. "El que he de fer és fer la meva feina al 100%. Les crítiques no em faran canviar. Ja he viscut situacions similars al Madrid".

Respecte al Barça de Ronald Koeman, Zidane ha opinat que el conjunt blaugrana "sempre és un equip fort, sigui qui en sigui l'entrenador". "El Barça sempre és el Barça. Un equip que sap jugar bé a futbol i que et pot complicar molt les coses", ha afegit.