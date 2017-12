Zidane: "Cristiano és el millor de la història del futbol"

Zinedine Zidane, tècnic del Reial Madrid, ha assegurat després de la cinquena Pilota d'Or conquerida per Cristiano Ronaldo, que el portuguès "és el millor de la història del futbol ". "Cristiano és el millor de la història del futbol. Hi ha molts jugadors en aquest club que han fet història, però el que està fent ell cap ho ha fet. Són les dades les que parlen per ell i són impressionants", ha manifestat.

"S'han dit moltes coses de Cristiano i no hi ha més paraules per definir-lo. El que està fent ell sol al camp cada dia és fenomenal. Pot venir un jugador aquí i quedar-s’hi vint anys i mai farà el que ha fet Cristiano. És un jugador que ha fet història al club, la segueix fent i espero que la faci fins que es retiri aquí", ha desitjat.

Quan ha sigut preguntat per qui era millor, si ell com a futbolista o Cristiano, el francès ha fet broma. "Clarament ho era jo", ha dit sense poder aguantar les rialles. "Sabeu el que penso, és molt millor Cristiano amb diferència però no passa res, vaig fer una bona carrera també".

Finalment, ha sortit al pas dels rumors que veuen el final de l'etapa de Cristiano Ronaldo al Reial Madrid ben a prop. "Veig Cristiano aquí sempre. Hi ha molta gent que sempre té el mateix discurs, dient que Cristiano no està feliç, però el que volen és molestar Cristiano i el Reial Madrid, a tots els que volem al club. Ell està feliç al millor club del món i no hi ha debat com va dir ell clarament ahir".