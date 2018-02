Zidane: "És un Reial Madrid-PSG, no un Cristiano contra Neymar"

El tècnic del Reial Madrid Zinedine Zidane ha elogiat el nivell de Cristiano Ronaldo i de Neymar, però ha assegurat que disputaran "un Reial Madrid-PSG" i no un pols personal entre dos dels millors jugadors del món. "Parlem de dos grans jugadors però és un Reial Madrid contra PSG, no és un Cristiano contra Neymar", ha assegurat en roda de premsa.

Zidane ha mesurat més que mai les seves paraules per no revelar res sobre el seu equip, ni la idea tàctica que té per al partit. S'ha guardat si apostarà per la BBC o si sorprendrà amb el seu onze. "M'interessa veure el meu equip com avui o ahir, tots estan ficats en el partit. Ja es veurà amb qui comencem, però per a mi no és important el dibuix amb el que jugarem, és el que volem fer en el camp", ha valorat.

Zidane veu l'eliminatòria "al 50-50", sense un favorit. I s'aïlla de la pressió per la possibilitat de quedar eliminat de Lliga de Campions, després d'estar sense opcions a la Lliga ni Copa del Rei. "No canviarem el que digui la gent de nosaltres, intento treballar gaudint molt, és la meva passió, intento transmetre molta coses als meus jugadors. Demà no he de demostrar res, només he de pensar en el partit, és el que m'interessa, no tot el que es pugui dir sobre mi o sobre l'equip", ha valorat.

"Estic molt content de poder jugar aquest tipus de partits i ara mateix no hi ha cap pressió en particular. Hem preparat la nostra setmana com sempre, és cert que hi haurà pressió, però és una cosa habitual i gaudiré com sempre", ha afegit.