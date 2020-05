Els futbolistes no es volen concentrar abans de jugar

El retorn de la lliga espanyola de futbol s’acosta, però abans queden molts obstacles per superar. A part de l’oposició d’aficionats i bona part de l’opinió pública, el president de la Lliga (LFP), Javier Tebas, segueix sense arribar a un acord amb els futbolistes sobre com es poden preparar els partits de Lliga de Primera i Segona Divisió en temps de covid-19 sense fer una concentració prèvia abans. A més, el retorn de la competició segueix sense data oficial. Tot i que la prioritat de Tebas seria fer-ho com més aviat millor, si és possible el 12 de juny, ara mateix no pot garantir-ho. “Els clubs, directius, jugadors i àrbitres de la Lliga estem il·lusionats amb el retorn, però la competició només començarà quan les autoritats sanitàries ho considerin possible. El treball de coordinació amb el CSD i la RFEF és i serà clau”, explica Tebas, que es va reunir amb els sindicats de futbolistes professionals ahir divendres.

Ja fa unes setmanes es va firmar el conegut com a Pacte de Viana, un acord aconseguit pel Consell Superior d’Esports (CSD) entre aquest organisme, la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per marcar el full de ruta en el futur retorn del futbol. Segons aquest acord, no es podran fer desplaçaments entre províncies per motius professionals degudament justificats fins al pròxim 22 de juny, motiu pel qual Tebas no pot garantir el retorn de la competició abans d’aquesta data. “El permís per al retorn el donarà el ministre de Sanitat, no pas nosaltres”, recorden des de la Lliga, i expliquen que es treballa amb un calendari en què la primera jornada seria el 19 o el 26 de juny, sempre amb partits programats entre les 19.30 h i les 23 h per evitar les temperatures més altes.

“Vulnera els nostres drets”

L’altre gran entrebanc són les concentracions. Inicialment Tebas va anunciar que la prioritat seria tancar els jugadors en un hotel o una ciutat esportiva durant els dies anteriors als partits per evitar contagis, tal com s’ha fet a Alemanya. El principal sindicat de jugadors, l’AFE, s’hi oposa. En la reunió d’ahir, el president de l’AFE, David Aganzo, va explicar que aquestes concentracions vulneren “els drets dels jugadors i podrien arribar a ser inconstitucionals”. La setmana vinent la presidenta del CSD, Irene Lozano, té previst parlar amb tots els actors del cas per buscar un acord, que podria passar per limitar les concentracions a períodes curts de dos dies.

Abans de les concentracions, de fet, els equips haurien de rebre el permís per poder entrenar tots junts, perquè ara ho fan separats. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va ser preguntat per aquesta qüestió ahir i va respondre: “Ho estudiarem, però de moment no hi ha cap decisió presa al respecte”. És a dir, que com a mínim durant una setmana els equips hauran de seguir amb grups de fins a 10 persones, separats. A l’espera d’aquest permís, l’AFE va sol·licitar l’aplicació d’un pla de riscos laborals a la Lliga i va reclamar un temps mínim de readaptació i preparació física col·lectiva per minimitzar el risc de lesions que hauria de ser d’entre 15 i 20 dies, aproximadament. Una petició que complica encara més un possible retorn el 12 de juny, ja que els entrenaments de grup no tornaran, com a mínim, fins a la setmana que ve.