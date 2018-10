El Barça Lassa inicia la conquesta d'Europa contra el Kremlin-Bicêtre

El Barça Lassa de futbol sala arrenca aquest dimecres (17.30 h, Esport3) una nova aventura europea. El conjunt d'Andreu Plaza debutarà en la UEFA Futsal Cup contra el Kremlin-Bicêtre francès, en la que serà la primera jornada de la fase de grups que el conjunt blaugrana disputarà a Halle, prop de Brusel·les (Bèlgica). Dijous jugaran contra el Benfica (17.30 h) i divendres (20 h) contra el conjunt amfitrió, el Halle-Gooik.

El Barça intentarà reconquerir una competició que se li resisteix des del curs 2013-14, quan va alçar-la per segon i últim cop (l'anterior ocasió que la van guanyar va ser el 2011-12). El camí cap al seu tercer títol en aquesta categoria, però, exigeix adaptar-se primer a una pista diferent: a Halle es trobaran amb una pista de goma, fet que ha obligat el conjunt de Plaza a entrenar-se els dies previs a les instal·lacions del Jesús-Maria de Sant Gervasi per adaptar-se a la superfície que també es trobarà a la fase de grups, la Main Round.

"Les sensacions són molt bones. Hi arribem amb molta il·lusió i estem molt motivats, perquè hem començat molt bé la temporada. Tenim marge de millora, esclar, però estem en una molt bona línia", ha assegurat Dyego Zuffo, que veu "complicat" arribar a la Final Four, l'objectiu de l'entitat blaugrana. "Afrontem la Main Round amb molta il·lusió i amb la intenció de fer-ho de la millor manera possible. No és fàcil jugar una Champions i volem aprofitar-ho. Estem en un bon moment, l’ambient del grup és fantàstic i en tenim moltes ganes. Serà complicat i anirem pas a pas", ha afegit Miguel Andrés, que ha deixat clar que per ser campió "has de poder superar totes les circumstàncies". "No hi ha excuses ni amb els rivals ni amb la pilota ni amb la pista", ha conclòs.