El futur de la Penya passa pel ple municipal

El Joventut de Badalona estarà pendent del ple municipal que s’ha de celebrar avui a l’ajuntament badaloní, on espera que s’acabi autoritzant que la Fundació Capital Bàsquet pugui atorgar una subvenció de 750.000 euros per al projecte del bàsquet base del club. Una subvenció que no té res a veure amb el contracte de patrocini entre el consistori i la Penya, però que servirà per donar liquiditat de manera immediata a una entitat que, sense aquests ingressos, estarà abocada a la desaparició.

Després del ple d’avui, la junta d’accionistes haurà de decidir dijous sobre el futur del club. Si, com es preveu, el consistori acaba aprovant la subvenció, la Penya tindrà viabilitat per seguir competint. En cas contrari, el president Juanan Morales haurà de proposar als accionistes la dissolució del club per falta de diners.

La situació que viu la Penya és d’extrema gravetat i ja fa setmanes que els directius estan buscant fórmules per aconseguir els diners necessaris. Una part d’aquests ingressos, corresponents al patrocini d’1,2 milions entre l’Ajuntament i el club, està bloquejada a l’espera que el Joventut pugui justificar les subvencions que va rebre els anys 2014 i 2015.

Ahir el secretari d’estat per a l’Esport, José Ramón Lete, es va reunir en el Palau Olímpic de Badalona amb el president del Joventut en una trobada en què també va participar, entre d’altres, l’alcaldessa Dolors Sabater. En acabar, Lete va afirmar que “seria impensable que l’ACB i el bàsquet espanyol no tinguessin el Joventut”, davant la possibilitat que el club català pugui desaparèixer. El president verd-i-negre va dir que no pot “descartar res”, però que és “optimista” respecte al futur del club. D’altra banda, Lete també va anunciar que l’Estat, a través de la seva llei de mecenatge, farà una aportació econòmica “d’entre 40.000 i 50.000 euros” per dur a terme un “projecte singular” relacionat amb el planter del Joventut de Badalona.