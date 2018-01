“L’esport és un generador de cultura”

Després de quatre exitoses edicions de l’Offside Fest, el festival de cinema documental esportiu de Barcelona, arriba Record, la primera mostra del llibre esportiu, que se celebra avui durant tot el dia a l’Antiga Fàbrica Damm. Plomes com les de Ramon Besa, Sergi Pàmies, Ramon Usall o Jordi Puntí s’hi citaran, de les onze del matí a les nou del vespre, per explorar la relació entre dos dels pilars de l’entreteniment al segle XXI. Un lligam que cada cop és més potent, segons l’artífex dels dos projectes, l’historiador Oriol Rodríguez: “Hi ha hagut un boom de la literatura esportiva a casa nostra últimament, una revifalla, i crèiem que era prou potent per organitzar una mostra com aquesta”.

Fa uns anys, però, la situació era ben diferent: “Fa deu anys, em feia enveja que quan viatjaves a fora de Barcelona entraves en una llibreria i tenien una secció de llibres d’esports impressionant. En canvi, aquí hi arribaven quatre referències”. Segons Rodríguez, en aquell moment, molts van descobrir que “hi havia una manera d’explicar l’esport en general diferent”. “Un tractament literari molt potent, amb passió, amb amor, un nivell molt alt”, explica.

El mateix Rodríguez reflexiona sobre la simbiosi entre esport i literatura de la qual sorgeix la mostra Record: “L’esport és una part intrínseca de la nostra vida, serveix per explicar moltes coses que ens envolten i ens passen. Negar-lo com a part del nostre dia a dia i de la nostra cultura és absurd. Llavors, la literatura es nodreix d’aquesta quotidianitat”.

El del barri d’Horta trenca el tòpic i parla sense embuts de l’esport com a cultura: “És un generador de cultura. La fira n’és una mostra. Jo entenc la cultura com tots els coneixements, experiències i vivències que anem heretant de generació en generació”. En aquest sentit Rodríguez recorda quan de petit anava amb el seu avi a veure bàsquet o futbol al camp del barri d’Horta: “Hi havia totes unes vivències en la comunitat, en la integració amb els veïns, molt potents”. Una concepció de l’esport que supera els límits del terreny de joc: “Els esports permeten sentir-se part d’un col·lectiu, i això té un valor social que permet identificar-se amb una classe social o amb uns valors. Tot això també és cultura per a mi”.

La mostra Record també comptarà amb la presència de periodistes com Jordi Robirosa, Guillem Balaguer o Jordi Costa, que presentaran les seves novetats literàries. “Volem donar valor al vessant poliesportiu. És un repte, és la primera edició, naixem amb un pressupost limitat i no podem portar tots els autors que voldríem, ni convidar autors de fora”, explica Oriol Rodríguez, que lamenta no haver aconseguit assegurar la presència de cap escriptora a la mostra: “Se’ns ha escapat en aquesta primera edició. Hi hem de donar molta importància, ho hem intentat, però no n’hem sabut convèncer cap”.

Record reivindica el paper de l’esport com a entreteniment: “Tots els espectacles i tots els plaers són per distreure’ns. No és dolent distreure’s, al contrari, ho necessitem. També el cinema és distracció per a la ment...” De la mateixa manera, Oriol Rodríguez reivindica no fixar-se només en l’aparador de l’elit del futbol: “El món de l’esport és molt més ampli, per això la fira tracta l’esport en general, i transmet uns valors impagables”.

Tot i aquesta defensa a ultrança del valor de l’esport en la societat, la fira Record no tanca la porta a les persones poc amants d’aquest món: “Si no t’agrada l’esport però l’obra és una bona novel·la, que està ambientada dins l’univers de l’esport, la gaudiràs igual... Si és bona literatura, és bona literatura tracti del que tracti. Al final són històries de persones humanes tant de ficció com reals”.