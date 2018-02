El gest de Piqué, Quique i l’afició de l’Espanyol

Havia de ser Gerard Piqué. Qui si no. Tota la setmana arremetent contra ell, al centre de l’huracà de la meravellosa minoria espanyolista, i apareix ell sota la pluja, a l’heroica, per silenciar Cornellà, el Prat i, sobretot, la Barcelona periquita. Guió rodó per tancar un parell de setmanes que han recordat que la rivalitat del derbi, ni que sigui uns quants dies l’any perquè són dos clubs que viuen en dimensions radicalment diferents, segueix ben viva. I segurament és gràcies i per culpa de Piqué.

Que quedi clar d’inici que no m’agrada el gest del central fer callar el públic. És lleig. Que tothom recordi Raúl fent el mateix al Camp Nou i els mals d’estómac que va provocar en una part de la culerada. La indiferència és el principal menysteniment quan t’ataquen. Denotes que estàs en un altre nivell: moral, per descomptat; que ningú busqui la càrrega supremacista que alguns assenyalaven fa uns dies per criminalitzar Piqué i convertir-lo en l’arquetipus de nen rebel adinerat de la zona alta de Barcelona. Però entenc que, a 200 revolucions, després de fer el gol que empata un derbi que has mamat des de petit, i després de sentir com t’atacaven fa uns dies no a tu sinó als teus fills i a la teva parella, no siguis de gel. Que algú es posi a la seva pell.

També comprenc el gest de ràbia de Gerard Moreno defensant els seus, traient l’orgull, perquè representa el mateix que Piqué a l’altre bàndol. Moreno responia al camp, Quique a la sala de premsa. “Un jugador no pot fer callar una afició. La nostra afició sabrà estar per sobre d’això els pròxims dies”. M’agafo a les paraules del míster. El dia que els 50 o 500 aficionats que insulten els fills de Piqué abandonin aquests càntics o se’ls prohibeixi entrar en un camp de futbol -en col·laboració amb el mateix Espanyol-, el blaugrana no tindrà cap raó per seguir burxant. Que l’afició periquita faci cas al seu entrenador. Que persones adultes actuïn com autèntics miserables a la graderia, sigui a Barcelona o a Cornellà, i el mateix club no faci res per evitar-ho, ens hauria d’escandalitzar més que el gest, que no m’agrada, de Piqué, que va tenir una oportunitat d'or per donar una lliçó a tots i la va perdre. A l’esport, sobretot al futbol, normalitzem massa sovint comportaments indignes per a una societat adulta.