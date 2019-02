Una gesta majúscula que transforma l’estat d’ànim del Girona

El Girona va escollir la millor manera per recuperar la moral escombrant el Madrid al Santiago Bernabéu en uns segons 45 minuts de superioritat absoluta i remuntada inclosa (1-2). Després d’estar-se deu jornades sense guanyar i sentir l’alè del descens, l’impacte emocional dels tres punts li permet superar el Celta i el Valladolid, i deixar la divuitena posició a quatre punts. Montilivi respira, i també Eusebio, determinant en la presa de decisions i assumint la responsabilitat retocant el dibuix quan ningú no s'ho esperava. El canvi de sistema i la fortalesa ofensiva mostrada van ser claus per aconseguir una gesta majúscula que afegir a les alegries que està col·leccionant des del seu ascens a Primera.

De fet, el Girona és l’únic equip de la Lliga que ha sigut capaç de sortir amb punts del Camp Nou (2-2) i del Santiago Bernabéu, on sí que va caure a la Copa. Al torneig del KO, a més, va sortir viu del Wanda Metropolitano (3-3), on es va classificar per als quarts eliminant l'Atlètic. Ras i curt: els homes d’Eusebio han tingut el do de no perdre en tres dels quatre desplaçaments contra els tres primers classificats del campionat, un mèrit immens que permet oblidar les pors i esparracar els registres negatius.

Els gols de Stuani i Portu van assegurar un triomf que els gironins han buscat amb insistència durant les últimes setmanes, quan les patacades contra l’Eibar i l’Osca van alimentar una falta de sensacions palpable que sembla haver quedat enrere. El Girona, a Madrid, va donar un cop de puny sobre la taula aconseguint capgirar un resultat advers per segona vegada en la seva trajectòria a l’elit. La primera, coses del destí, també va ser contra el conjunt blanc, llavors entrenat per Zidane, en el primer duel entre les dues entitats. I també van marcar Stuani i Portu, en una tarda que quedarà per als annals de la història.

La davantera més prolífica del Girona es va retrobar amb el gol, per primera vegada aquest curs. Stuani (34) i Portu (15) han marcat 49 dels 75 gols celebrats pels gironins a Primera, el 65%. Però no ho feien en un mateix partit des del Girona-Leganés (3-0), del 16 de febrer del 2018. Ha hagut de passar un any per veure’ls somriure al mateix temps. Mentre l’olfacte golejador de Stuani s’ha mantingut, perquè és el tercer màxim artiller de la Lliga, amb 13 gols, les xifres de Portu s’han reduït considerablement: només n'ha fet quatre, però és l’alternativa més fiable a l’uruguaià. Després de tres partits consecutius incapaços de marcar, els gironins van deixar enrere una sequera de 381 minuts. La mala ratxa que continua, però, és la de partits seguits encaixant gols: amb el de Casemiro ja en són disset.

Eusebio lidera la reacció

El canvi de sistema introduït per Eusebio va funcionar. El val·lisoletà, que va iniciar la temporada amb el 4-3-3 que el va caracteritzar a la seva etapa a la Reial Societat, va recuperar el 3-5-2 de l’època de Machín a la jornada nou, després d’un inici en què el Girona només va sumar nou punts i no trobava el camí adequat ni es definia en el seu estil. El retorn als orígens va propiciar la millor ratxa del curs: sis jornades invicte i 12 dels 18 punts possibles a la butxaca. Però la falta d’encert en les últimes setmanes i la fragilitat d’un equip amb la infermeria plena, el van portar a tornar als seus ideals al Bernabéu.

Sota un 4-1-4-1, i amb Porro i Portu com a interiors per davant dels laterals –Ramalho i Raúl García–, els blanc-i-vermells van exhibir personalitat. Protegits per un triangle al mig del camp format per Douglas Luiz, Pere Pons i Àlex Granell, el nivell futbolístic generat a la segona part de ben segur que s’acosta molt a la proposta que Eusebio té al cap des del seu aterratge a Montilivi. Qui sap si la pèrdua d’angoixa gràcies al triomf contra el Madrid l’ajuda a mantenir l’aposta en les dues jornades següents, en què en cinc dies el Girona rebrà la Reial Societat i es desplaçarà a Vallecas per jugar contra el Rayo Vallecano. Dues dates marcades en vermell per continuar fent camí cap a la salvació.