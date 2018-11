Sete Gibernau tornarà a competir amb 45 anys

El pilot Sete Gibernau tornarà a competir la temporada vinent, quan pilotarà una de les motos del Pons Racing Team en el nou Mundial de MotoE, per motos elèctriques. El nou campionat constarà inicialment de cinc proves. Gibernau, que el pròxim 15 de desembre farà 46 anys, tornarà d'aquesta manera a la competició de més alt nivell després de retirar-se ara fa deu anys.

"Mai vaig pensar que tornaria a participar en un campionat de motociclisme des que em vaig retirar definitivament, p erò la vida sempre et guarda sorpreses . He de donar les gràcies al Sito per l'oportunitat que m'ha donat, per haver-me i nsistit tant i fer d'aquest nou repte en la meva vida una nova il·lusió . T reballaré dur per estar a l' altura de la trucada d'algú com el Sito", ha comentat Gibernau.