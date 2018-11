El Comitè Olímpic nord-americà vol eliminar la Federació de Gimnàstica

El Comitè Olímpic dels Estats Units (USOC) ha anunciat les seves intencions d'eliminar la Federació de Gimnàstica com a organisme nacional que pugui competir a nivell olímpic després de l' escàndol viscut amb l'abús sexual sistemàtic del antic metge de l'equip femení, Larry Nassar. Les constants demandes judicials que han estat presentades per les atletes implicades en presumptes abusos afirmen que la federació no va fer res per evitar les abusives conductes de Nassar tot i que estaven perfectament informats de les seves accions sospitoses. Nassar va ser condemnat al gener a passar entre 40 i 175 anys de presó.

La CEO de l'USOC, Sarah Hirshland, en una carta oberta a la comunitat de l'esport de la gimnàstica, ha destacat que "vostès es mereixen alguna cosa millor", i que els desafiaments a què s'enfronta la Federació de Gimnàstica superen la capacitat de resposta de l'actual organisme. Sota els seus estatuts, l'USOC té la facultat de revisar tots els assumptes relacionats amb el reconeixement continu de qualsevol òrgan de govern nacional.

La mesura arriba poques setmanes després que la CEO interina d''USA Gymnastics', Mary Bono, es retirés del càrrec quatre dies després d'haver assumit. La selecció de Bono havia estat criticada immediatament per diversos gimnastes d'alt perfil, entre ells les medallistes d'or olímpica i mundialistes Simone Biles i Aly Raisman. Raisman va qüestionar l'associació de Bono amb la firma d'advocats Faegre Baker Daniels, que va assessorar a Federació de Gimnàstica d'Estats Units durant l'escàndol d'abús sexual a Larry Nassar.

Per la seva banda, la Junta de Directors de la Federació de Gimnàstica va emetre una declaració poc després de l'anunci del USOC, en la qual reiterava el seu compromís amb el servir a tots els atletes del país. "Volem que sàpiguen que continuarem servint als milers de joves atletes, entrenadors, propietaris de clubs, jutges i administradors que conformen la nostra organització", destaca el comunicat.

"El nostre compromís sempre serà garantir la salut i la seguretat dels nostres membres mentre persegueixen el seu amor per l'esport. Sabem que aquest segueix sent un moment difícil per a la nostra organització i estem molt agraïts per tot el que fa per donar suport a la nostra comunitat de gimnàstica" , afegeix el text dels directius de la federació.

L'acció de l'USOC posarà en marxa un procés que inclou una audiència davant un panell de tres persones. El USOC seleccionarà les tres persones del panell, que serà presidit per un membre de la seva junta i inclourà un representant del consell de la Federació de Gimnàstica i del consell assessor d'atletes.

D'acord amb els estatuts de l'USOC, la Federació de Gimnàstica tindrà l'oportunitat de "presentar proves objectives i arguments legals pel que fa a les al·legacions de la demanda" en l'audiència. Posteriorment, el panell d'audiència d'emetre un informe a la junta de l'USOC amb una recomanació sobre quina acció s'ha de prendre.

Hirshland també pot presentar un informe a la junta. Després de considerar els informes i les recomanacions que rep, la junta de l'USOC emetrà una decisió final. Els estatuts de la USOC no descriuen cap tipus de cronograma per al procés. El USOC ha fet servir la seva autoritat última sobre un organisme nacional de govern només tres vegades, revocant el reconeixement d'una federació nacional o tallant el seu finançament.