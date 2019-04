Entre el gol i les vigilàncies: tres claus de prèvia del Barça-United

El 0-1 d'Old Trafford és prou bon marcador per afrontar la tornada al Camp Nou amb un avantatge que aporti seguretat i confiança, però alhora és una renda prou ajustada per posar-hi els cinc sentits sense especular. La potència física del United és un argument suficientment perillós per mantenir-se alerta. Però el secret tornarà a ser trobar l'equilibri entre la llibertat amb què es podrà jugar amb la idea pròpia i els matisos que caldrà aplicar per al duel. "No s'ha de donar tantes voltes. Si et poses a pensar en el que farà el contrari en funció del que facis tu, et desvirtues una mica", deia Valverde en la prèvia.

Filtrar sense perdre el coixí

A l'anada, el Barça va prioritzar un posicionament de seguretat a un que esglaonés molts jugadors per davant de pilota.

651x366 Cap blaugrana entre línies i totes les opcions de passada per fora del perímetre del United Cap blaugrana entre línies i totes les opcions de passada per fora del perímetre del United

Es van traçar bones circulacions, sobretot a l'inici del partit, movent de costat a costat un United compactat i dens pel mig. Els peus de Messi i Coutinho van sumar passades a la zona central, tot i que els blaugranes van arriscar poc en el joc per dins. La idea era tenir almenys una figura pendent de la transició, per evitar que els centrals anessin al duel en igualtat numèrica. Rakitic va ser clau.

651x366 Rakitic queda en vigilància i Alba replega ràpidament per evitar el 2 contra 2 de Piqué i Lenglet Rakitic queda en vigilància i Alba replega ràpidament per evitar el 2 contra 2 de Piqué i Lenglet

Solucions als peus de Ter Stegen

El United no va jugar des de la reacció i va ser agressiu en la pressió. En cada inici apujava el bloc i plantejava gairebé igualtat numèrica per ofegar la sortida de pilota del Barça.

651x366 Pressió alta del United, en intermitges taponant sortida per dins Pressió alta del United, en intermitges taponant sortida per dins

Jugar amb els propers era un parany i quedaven poques més opcions que la connexió directa a Suárez o Coutinho. Però el pas dels minuts va esquerdar l'equip, que va deixar de controlar la segona jugada.

651x366 El Barça queda separat i la segona jugada la domina el United El Barça queda separat i la segona jugada la domina el United

Un partit obert afavoria el múscul del United. La solució va ser Sergi Roberto, que va auxiliar Semedo per fora i els interiors per dins.

651x366 Sergi Roberto ofereix una via d'oxigen a Semedo, obrint-se al carril Sergi Roberto ofereix una via d'oxigen a Semedo, obrint-se al carril

651x366 Sergi Roberto ofereix línia de passada a Arturo Vidal i supera mig bloc del United Sergi Roberto ofereix línia de passada a Arturo Vidal i supera mig bloc del United

Més recursos ofensius

A banda de sumar seguretat a la base, l'entrada de Sergi Roberto, que va saber ser profund per banda dreta, va ser una via d'oxigen per tornar a desplegar efectius i allunyar-se de Ter Stegen.

651x366 Messi rep el salt de tres jugadors del United, que tapen l'accés a Jordi Alba Messi rep el salt de tres jugadors del United, que tapen l'accés a Jordi Alba

Podria ser una aposta d'inici, tot i que ara Valverde té en Dembélé un bon revulsiu per amenaçar a l'espai. Si el United ha d'arriscar perquè el marcador l'obliga, la velocitat del francès és un actiu molt valuós que no existia a l'anada. Els retocs per equilibrar l'amplitud i no ofegar la connexió Messi-Alba tornaran a ser clau.