Els gols evitables, un peatge molt car per a l’Espanyol

“Aquests errors no poden succeir a Primera Divisió”, va esclatar Abelardo Fernández minuts després que l’Espanyol caigués a Granada per culpa de dues situacions defensives mal gestionades. Un discurs que també podrien fer seu els dos predecessors del tècnic asturià, tant David Gallego com Pablo Machín, que si van perdre el càrrec va ser, en bona mesura, per no saber posar fi a una fragilitat defensiva que, 22 jornades després, encara es manté. L’Espanyol fa mesos que arrossega la pesada llosa de ser l’equip que més gols ha rebut en Lliga. En porta 40, només un menys dels 41 que sumava la temporada 2015-16, quan es va batre el rècord històric negatiu de l’entitat pel que fa a gols encaixats en aquesta competició: 74.

Abelardo ha aconseguit, en quatre partits, reduir lleugerament la mitjana de dianes rebudes per partit: 1,5, per les 1,75 amb Gallego i les 2 amb Machín. Amb ell, el sistema defensiu blanc-i-blau ha tornat a variar per complet, apostant per jugadors experimentats i de perfil més aviat defensiu per evitar errades en les zones de major risc. Abelardo, però, tampoc ha sabut trobar encara un ciment capaç de tapar totes les esquerdes del seu equip. “¿Que com es corregeixen les errades que surten tan cares? Són errors corregibles i cal fer-ho ja. El que cal fer és prendre consciència que l’equip ha de mantenir la porteria a zero”, va comentar Cabrera al Nuevo Los Cármenes. El central uruguaià, com ha fet Raúl de Tomás a la davantera, ha arribat per convertir-se en un dels líders de la seva demarcació fent el que millor sap fer: defensant amb caràcter i sent expeditiu sempre que calgui. La seva incorporació, de fet, està justificada pel pèssim bagatge defensiu dels blanc-i-blaus aquest curs.

El defensa més car de la història de l’Espanyol –que ha arribat, en bona mesura, perquè Calero, que va ser el més car a l’estiu, ha comès massa errades determinants– sap bé que els equips es construeixen des del darrere. Ve d’un Getafe que és el quart equip menys golejat de la Lliga, i que ha estat capaç de deixar la porteria a zero en 9 de les 22 jornades disputades. L’Espanyol només ho ha aconseguit en dues ocasions, totes dues a casa. És, amb el Llevant, l’equip que ho ha assolit menys vegades aquesta temporada.

Massa errades individuals

Quina és, però, l’arrel del problema? Tot i l’elevadíssima xifra de gols rebuts, hi ha dades que evidencien que, en conjunt, l’Espanyol no és dels equips que pitjor defensa de la Lliga. És el desè pel que fa a xuts concedits (11,9 per partit) i el sisè que més xuts rep entre els tres pals (4,4 de mitjana). Tampoc és dels que permet més córners rivals (4,2 per duel, el tretzè en aquesta faceta). L’Espanyol és el novè equip pel que fa a xuts concedits des de fora de l’àrea (4,5) i el desè des de dins de l’àrea (7,3). El bloc, a priori, funciona. El porter, també, ja que Diego López és el cinquè porter de Primera que més xuts atura (2,7 per partit). D’on venen, doncs, els maldecaps defensius de l’Espanyol? Una altra dada hi posa una mica de llum: 39 dels gols han arribat en rematades des de dins de l’àrea. Només un d’ells, la volea de Muniain a San Mamés, va ser fabricat fora de l’àrea.

Tot i defensar correctament en bloc, l’Espanyol està encaixant molts gols en situacions en què fallen una o dues peces, que deixen venudes les altres, porter inclòs. És a dir, que no concedeix gaire, però quan ho fa, són ocasions molt clares per als rivals. Dels 40 que han rebut, només 10 arriben per desajustaments col·lectius defensius en què fallen més de dos o, simplement, són atribuïbles a mèrits dels rivals. Les principals esquerdes de l’Espanyol són els 30 gols restants, la majoria evitables, i que corresponen a errades individuals. Es poden dividir en quatre tipologies diferents: errors en el marcatge (16), en la sortida de la pilota des de darrere (6), refusos defectuosos o inexistents (5) i penals innecessaris comesos (3). Bernardo (7), Naldo (5), Calero i Dídac (4) són els jugadors que han protagonitzat més accions d’aquest tipus. Abelardo té feina per minimitzar-les a temps per tal que no li costin a ell també el càrrec i, de retruc, a l’Espanyol la categoria.