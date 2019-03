Els gols amb la mà de forma involuntària s'anul·laran

La International Football Association Board (IFAB), l'associació encarregada de regular les regles del futbol a escala mundial, ha decretat en la 133a assemblea general alguns canvis en el reglament a partir de l'1 de juny. Un dels més significatius és la invalidació de qualsevol gol de rebuig després d'un penal si l'atura el porter o la pilota s'estavella al pal. És a dir, els penals podran ser gol o, en cas contrari, servei de porteria a favor de l'equip que defensa. D'aquesta manera, els jugadors no hauran d'esperar a la frontal de l'àrea per a un possible rebot. A més, els porters no hauran de tenir els dos peus sobre la línia de gol quan es xuti un penal. Amb un n'hi haurà prou.

Un altre dels canvis més significatius té relació amb les mans. Totes aquelles jugades que acabin en gol s'invalidaran si s'ha produït una mà de l'equip que ataca, siguin involuntàries o no. També s'anul·laran els gols que vinguin precedits d'una possessió o un control amb la mà o el braç. D'aquesta manera, la llei 12 relativa a les "faltes i incorreccions" se suprimirà. Fins ara s'exigia sanció amb falta directa o penal si es tocava deliberadament la pilota amb la mà.

En les substitucions també s'introdueix una modificació. Els futbolistes podran sortir del terreny de joc pel límit del camp més pròxim i no pel centre com fins ara. Finalment, els àrbitres podran tornar a ensenyar targetes als entrenadors i no verbalment, com fins ara.

Gianni Infantino, el president de la FIFA, també ha assenyalat que l'ús del VAR, aprovat ja fa un any (3 de març del 2018), és ara "una part acceptada" i ha aportat "més imparcialitat al joc" sense introduir-hi "cap interrupció significativa".