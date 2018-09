La guerra Pogba-Mourinho acosta el francès al Camp Nou

Guerra al Manchester United entre José Mourinho i Paul Pogba. Després de caure eliminats als setzens de final de la Copa de la lliga contra el Derby County de segona, el tècnic portuguès va informar que el francès deixa de ser capità de l'equip. Aquest matí, els dos han creuat paraules a l'entrenament d'una forma molt tensa, davant la premsa.

JUST IN! 😳



Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️



What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH — Sky Sports News (@SkySportsNews) 26 de setembre de 2018

"L'única veritat és que he decidit que Pogba ja no és el segon capità. No hi ha més conseqüències, només una decisió que puc prendre com a entrenador. En el seu moment el vaig escollir com a segon capità. Ara he pres una decisió com a entrenador que no he d'explicar a ningú" va dir Mourinho, molt enfadat pel partit dels seus homes, tot i que va treure importància a la derrota en afirmar que "el rival va començar millor que nosaltres en la segona part...ara la Copa Carabao ja no és una preocupació doncs ja no la jugarem fins a la propera temporada. I és la competició menys important que juguem".

El Manchester United ha començat malament la temporada, amb Mourinho enfadat per la manca de fitxatges i molest amb Pogba, ja que l'agent del francès, Mino Raiola, ha informat que el futbolista vol abandonar el club. Pogba sona amb força com a possible reforç del Barça i de fet, el diari 'The Sun' ha publicat avui que Pogba serà blaugrana el proper gener. Al Barça callen sobre aquesta operació ja que a nivell econòmic, el Barça necessitaria vendre jugadors per poder incorporar Pogba, un dels futbolistes més ben pagats del món.