La guerra de les banderes a l'Espanyol es trasllada a les xarxes socials

D'aquí deu dies farà un any d'un 1-O que no només va tenir repercussions en l'àmbit polític. En l'esportiu, va comportar un augment de la tensió que es vivia a l'RCDE Stadium, on a partir d'aquella data es van començar a veure, amb més força, moltes més banderes espanyoles i estelades del que era habitual. L'Espanyol va respondre intentant fer una crida a la pau social, i va impulsar una campanya que pretenia tenyir l'estadi espanyolista de dos colors, el blanc i el blau.

Però aquest intent de pacificar la seva variada massa social no ha tingut un èxit absolut. Si el curs passat hi van haver alguns insults cap a aficionats amb estelades, i fins i tot una disputa que va acabar amb dos socis agredits i un presumpte agressor, no soci, detingut, enguany les discussions s'han reprès a les xarxes socials arran d'una estelada exhibida en l'últim partit disputat a casa, contra el Llevant. Aquest fet, atribuït per alguns seguidors al Col·lectiu Blanc-i-blau Roger de Llúria, hauria trencat amb el pacte signat entre diversos grups d'animació i col·lectius d'aficionats de no exhibir altres banderes a l'estadi que no fossin polítiques.

El col·lectiu, però, s'ha defensat negant que fossin membres seus els qui van exhibir estelades i ha acusat la Grada Canito d'haver trencat el pacte la temporada passada. Arnau Baqué, el seu president institucional, va "censurar de manera pública" que, contra el Llevant, dos integrants del col·lectiu al qual representa exhibissin dues banderes polítiques, "trencant la disciplina de grup". El primer col·lectiu va insistir que havia enviat un correu electrònic als seus membres per explicar els termes del pacte assolit pel club, però setmanes després, i a la vista de càntics com ara "Puigdemont a prisión" o l'exhibició de banderes espanyoles, dos fets que no els van agradar, van comunicar als seus membres que donaven el pacte "per trencat", alhora que se'ls donava "llibertat per exhibir els símbols que consideressin convenients". Baqué, per la seva part, va especificar que va demanar retirar les banderes espanyoles, que només van exhibir-se durant uns segons.

Com a responsable públic de la @GradaCanito censuro pública i privadament l'actitud de dos integrants del col·lectiu que ahir, fent cas omís a les consignes i pactes signats van exhibir dues banderes polítiques trencant la disciplina de grup. (1) #rcde — Arnau Baqué (@arnaubr83) 17 de setembre de 2018

Aquestes explicacions, però, no han satisfet el Col·lectiu Bib Roger de Llúria, que ha entrat en una discussió amb Baqué i altres seguidors espanyolistes a través de les xarxes socials que ha portat la Grada Canito –formada majoritàriament per membres de La Curva– a publicar aquest dijous un breu comunicat on defensen Baqué i anuncien la decisió de no tornar-se a reunir amb el col·lectiu, al qual demanen que "respectin el que han firmat".

Aquestes discussions a les xarxes socials coincideixen en un moment de cert optimisme esportiu, però alhora amb la visita de l'Espanyol al Santiago Bernabéu, que el curs passat l'1-O ja va rebre els blanc-i-blaus amb un mar de banderes espanyoles. Encara que la pilota entri, les banderes segueixen generant tensions a l'Espanyol.