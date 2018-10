El Barça torna a l'ASOBAL amb un títol sota el braç

El Barça Lassa rep aquest diumenge (18:00 hores) el DS Blendio Sinfín al Palau Blaugrana, just després de tornar de Qatar, on va sumar el seu quart títol de campió del món.

Els homes de Xavi Pascual es van imposar al Fuchse Berlín (29-24) a la final de la Súper Globe i retornen demà a la Lliga ASOBAL després de disputar tres durs partits en quatre dies i d'arribar després d'un viatge de 5.000 quilòmetres.

La plantilla blaugrana arriba desgastada físicament i Xavi Pascual, malgrat comptar amb 17 jugadors a la llista, ja va contemplar un calendari complex i va inscriure a sis jugadors del planter. Alguns d'ells, com el porter Gerard Forns, l'extrem dret Mamadou Lamini, l'extrem esquerre Alex Pascual, el central Juri Knorr o el lateral esquerrà Jannek Klein podrien jugar demà.

A més, just després del partit començarà la diàspora d'internacionals a la fase classificació per a l'Europeu de 2020, amb les seves seleccions convocades del 21 al 29 d'octubre.

El DS Blendio Sinfín de Rodrigo Reñones arriba al Palau després de vèncer a l'Atlètic Valladolid en la passada jornada (33-32) i caure eliminat a la Copa del Rei, en perdre dimecres a la pista de l'Agustins d'Alacant (29-28). A la Lliga és onzè amb dues victòries, un empat i tres derrotes, i el seu únic objectiu és saber competir al Palau davant un rival inexpugnable en el seu feu.

El Fraikin Granollers, a una pista complicada

El Fraikin Granollers de la seva part, confia en sumar punts aquest diumenge (12:30 hores) a la pista de l'Àngel Ximénez Puente Genil, en un desplaçament que tradicionalment se li ennuega al conjunt català. Aquest serà el sisè duel que lliurin els dos conjunts en Poliesportiu Alcalde Miguel Salas. Fins ara, el balanç és de dues victòries per a cadascun i un empat.

Al Granollers sempre els ha costat fer bons resultats a la pista cordovesa i els seus dos triomfs han estat per la mínima, l'últim d'ells aconseguit la temporada passada (29-30). Els cordovesos van eliminar a l'Handbol Bordils per un clar 18-31 i s'han classificat per a la tercera ronda de la Copa. Demà intentaran donar-li continuïtat a aquesta victòria per trencar la dinàmica de quatre derrotes de Lliga consecutives. Rama ha convocat els mateixos 16 jugadors que van derrotar al Teucro la setmana passada, a l'espera de la recuperació total de Ian Tarrafeta.