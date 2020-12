"Hi haurà dones corrent a la Fórmula 1, no en tinc cap dubte"

Entre la perxa i el volant. Així ha passat Belén García (Ametlla de Vallès, 1999) els últims anys. A més, ha compaginat les seves dues passions amb la carrera d'enginyeria. Ara, centrada en el món del motor, té un nou repte. La temporada que ve, les W Series –categoria femenina d'automobilisme– seran la competició de suport de la Fórmula 1 en vuit de les curses. No s'ho pot creure. No hi ha millor manera d'estrenar-s'hi.

Ja des de petita has estat lligada a l’esport. Per què et vas decidir pel motor?

De petita vaig començar amb el motocròs i després una mica el kàrting, però no ens podíem permetre córrer a nivell estatal ni regional. També feia atletisme des dels sis anys, aquell era el meu esport. Després, amb quinze, vam poder començar a competir en kàrting i des d’aleshores compaginava els dos esports. Fa tres anys vaig provar la perxa i em va encantar. Fins que vaig poder, vaig portar les dues coses, la perxa i els cotxes, però aquest any vaig decidir que no podia més i que em centrava en els cotxes. Ara tenia una oportunitat increïble.

Aquesta temporada havies de fer el salt a les W Series però es van suspendre per la pandèmia. Va ser frustrant?

Al començament va ser dur perquè just havíem començat la temporada, acabàvem de començar els tests de pretemporada, i va quedar tot en l’aire. Va ser com: “I ara què passa?” El problema ha sigut no saber. Després, quan van anunciar que no corríem les W Series, al començament va ser difícil, però després ja t'hi fas a la idea, que tens un any més per preparar-te. Ara, ja al final, va començar a ser difícil un altre cop, perquè no saps què passarà. Aquest últim mes, fins que no van anunciar que sí que correríem, ha sigut dur.

Com va arribar l'oportunitat de les W Series?

Al final del 2018 i al principi del 2019 vaig saber que començaven les W Series. Jo estava corrent a la categoria reina de kàrting, la KZ, i vaig enviar un correu per preguntar què calia fer per entrar-hi, perquè era una oportunitat increïble. Em van dir que havia de tenir experiència en Fórmules i en circuits grans, perquè el canvi de kàrting a Fórmula 3 és un salt molt gran. Jo feia temps que estava demanant pressupostos per competir en Fórmula 4 i es van alinear els astres i vaig fer el meu primer test aquí. Una cosa va portar l’altra, vam decidir córrer la temporada a Fórmula 4 i a la meitat del curs em van contactar per si volia anar a la selecció d’aquell any. Vaig anar-hi i em van escollir.

I l’any vinent acompanyareu la F1. No hi pot haver una manera millor d'estrenar-s'hi.

És increïble perquè jo amb córrer ja en tenia prou, era tot el que volia. Però ara córrer amb la Fórmula 1 en circuits que seran brutals és una cosa fora de tot el que hauria pogut imaginar. Sí que hi havíem de fer alguna cursa, però en totes aquestes i allà… No és només anar a córrer, és un acord que dona molta esperança i molta il·lusió.

Ja s'ha confirmat el calendari. Així l'espera es fa més amena?

Sí! Comencem el 26 de juny i es farà llarga, l'espera. Aquest temps ens permetrà destinar més hores a la feina específica del cotxe i a una millor preparació física. Podrem assentar millor les bases.

Contenta amb els circuits?

Estic molt contenta que puguem córrer a Spa. És un dels meus circuits preferits, tot i que no hi he estat. Al simulador l'he fet molt. Tots en general són espectaculars, de veritat!

651x366 La pilot Belén García al Circuit de Catalunya / PERE VIRGILI La pilot Belén García al Circuit de Catalunya / PERE VIRGILI

Com creus que ajudarà, anar de bracet de la Fórmula 1, a l'hora d'augmentar la vostra visibilitat?

Serà increïble. Només amb l’anunci ja hem aconseguit que pilots de F1 facin rodes de premsa i parlin de nosaltres. No sé com seran els acords de televisió, però és més fàcil tenir televisió amb la F1 per les infraestructures que porten que no pas en cap altre campionat, i la gent estarà interessada perquè hi siguem.

Hi ha una certa polèmica amb la possibilitat que una dona corri en Fórmula 1. Creus que és possible?

Jo crec que sí, per què no? Hi ha coses innegables. És cert que necessitem una preparació física més forta, però es fa i punt. Crec que hi haurà dones preparades i que hi arribaran. No hi haurà problema i les W Series ens són una gran ajuda. Ja s’està veient al kàrting, cada cop hi ha més noies que comencen a practicar-ne i que hi arriben més preparades. En Fórmules és el mateix. Abans potser costava una mica i ara ens ha donat esperança poder fer això. Et dona una motivació més gran. En el meu cas, si no hagués tingut la pastanaga al davant amb les W Series potser no hauria començat la primera temporada. Crec que estan sent de molta ajuda i estan promocionant que més noies comencin i hi segueixin.

Ho veus viable, a curt termini?

No sé si a curt termini, però cada cop pugen més i més preparades i el moment arribarà, tard o d'hora. No sé dir-te si d'aquí dos anys, deu, quinze o vint, però hi seran segur.