El Barça i el Liceo segueixen sense fallar, triomf del Voltregà a la pista del Vendrell

Tant el Barça Lassa com el Liceo no aflueixen a l’OK lliga d’hoquei sobre patins i lideren la classificació amb 30 punts. Al Palau Blaugrana, el Barça s’ha desfet de l’Igualada per 2-0 gràcies als gols de Pablo Álvarez i Nacho Alabart, els dos a la primera part. L’Igualada, que lluita per anar a la Copa, ocupa la setena posició. A terres gallegues, el Lloret no ha aturat al Liceo (5-0) i l’equip de la Corunya comparteix el lideratge gràcies als gols de Josep Lamas (2), David Torres, Carlo Di Benedetto i Sergio Miras. Segueix tercer el Reus Deportiu, amb 24 punts, després de derrotar l’Alcoi per 4-2 en un partit on els dos gols visitants han arribat amb el partit sentenciat. El capità Raúl Marin, Marc Torras, Albert Casanovas i Joan Salvat han fet els gols reusencs.

A quatre jornades per concloure la primera volta, el gruix d'equips de la zona mitjana de la taula encara lluiten per anar a la Copa. Amb Barça, Liceo i Reus en ratxa, sembla clar que un altre classificat serà l’ ICG Sofware Lleida, quart amb 21 punts. L’equip lleidatà no ha fallat després de golejar un Arens de Munt que segueix cuer (1-6). Andreu Tomàs ha fet tres gols, Jaime Mataix dos i Dario Javier Gimenez, un. Gerard Cusachs ha fet el gol de l’honor local.

Cinquè és el Noia Freixenet, també amb 21 punts, després de guanyar patint al final a la pista d’un Palafrugell tercer per la cua amb 6 punts (4-5). Nil Roca (2), Sergi Llorca, Martí Casas i l’angoleny Mendes han fet els gols visitants. Gerard Pujol (2), Guillem Ribot i Xavier Aldrich, els locals.

En un duel directe per anar a la Copa, el Voltregà ha sorprès el Vendrell a la seva pista (2-4) en un partit molt igualat. Xavi Crespo, Javier Armengol, Aleix Molas i Gerard Teixidó han fet els gols blanc-i-blaus. Eduard Fernández i Roger Rocasalbas, els locals. El Vendrell, ocupa la sisena posició amb 17 punts, dos més que els osonencs (15). Pel mig hi ha l’Igualada, amb 17, i el Citylift Girona, amb 15. El Recam Làser CH Caldes és desè amb 14 punts després de derrotar un Vic que queda amb 12 punts.